Курс НБУ на 13 жовтня

Офіційний курс НБУ на 13.10.10 100 USD - 790.9900 (12 жовтня - 790.9900) 100 EUR - 1094.1765 (12 жовтня - 1102.3237) 10 RUR - 2.6299 (12 жовтня - 2.6515) Облікові курси банківських металів на 13.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-106269.51 (12 жовтня-106665.00) 961 XAG 10 Срібло-1821.65 (12 жовтня-1843.80) 962 XPT 10 Платина-132569.92 (12 жовтня-134231.00) 964 XPD 10 Паладій-45877.42 (12 жовтня-46510.21)

Офіційний курс НБУ на 13.10.10



100 USD - 790.9900 (12 жовтня - 790.9900)



100 EUR - 1094.1765 (12 жовтня - 1102.3237)



10 RUR - 2.6299 (12 жовтня - 2.6515)



Облікові курси банківських металів на 13.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото-106269.51 (12 жовтня-106665.00)



961 XAG 10 Срібло-1821.65 (12 жовтня-1843.80)



962 XPT 10 Платина-132569.92 (12 жовтня-134231.00)



964 XPD 10 Паладій-45877.42 (12 жовтня-46510.21)

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