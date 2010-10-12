Курс НБУ на 13 жовтня
19:57, 12 жовтня 2010Різне
0
Офіційний курс НБУ на 13.10.10 100 USD - 790.9900 (12 жовтня - 790.9900) 100 EUR - 1094.1765 (12 жовтня - 1102.3237) 10 RUR - 2.6299 (12 жовтня - 2.6515) Облікові курси банківських металів на 13.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-106269.51 (12 жовтня-106665.00) 961 XAG 10 Срібло-1821.65 (12 жовтня-1843.80) 962 XPT 10 Платина-132569.92 (12 жовтня-134231.00) 964 XPD 10 Паладій-45877.42 (12 жовтня-46510.21)
Офіційний курс НБУ на 13.10.10
100 USD - 790.9900 (12 жовтня - 790.9900)
100 EUR - 1094.1765 (12 жовтня - 1102.3237)
10 RUR - 2.6299 (12 жовтня - 2.6515)
Облікові курси банківських металів на 13.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-106269.51 (12 жовтня-106665.00)
961 XAG 10 Срібло-1821.65 (12 жовтня-1843.80)
962 XPT 10 Платина-132569.92 (12 жовтня-134231.00)
964 XPD 10 Паладій-45877.42 (12 жовтня-46510.21)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter