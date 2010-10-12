Головне на 12 жовтня

Основні події сьогоднішнього дня



Надзвичайні ситуації



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом № 952/2010 та “у зв'язку із зіткненням локомотива з пасажирським автобусом, що сталося 12 жовтня 2010 року на залізничному переїзді перегону «Нікополь – Марганець» Придніпровської залізниці та призвело до численних людських жертв” оголосив 13 жовтня 2010 року днем жалоби в Україні.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з Указом, у день жалоби буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на всій території України, а також закордонних дипломатичних установ України. Також буде відмінено в Україні розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено зміни до програм теле- і радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом в Марганці, перебувала 51 особа, 40 з яких загинули.

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Зауважень до технічного стану локомотива, який зіткнувся з автобусом, і колії під час проходження не було.

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, локомотивна бригада депо Кривий Ріг у складі машиніста Ю.КОСОВА і помічника-машиніста А.МОГИЛЬНОГО вела локомотив згідно з встановленими вимогами Правил технічної експлуатації.

За 500 м до переїзду локомотивна бригада побачила автобус, що зупинився. Згідно з встановленим регламентом, машиніст подав звуковий сигнал. Незважаючи на попереджувальний сигнал локомотива і заборонний сигнал охоронної сигналізації переїзду, автобус почав рух у напрямі колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте зіткнення уникнути не вдалося.

Фінанси



Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом коштуватиме Україні 5% бюджетних надходжень.

Утім, переконують єврочиновники, від торгівельної співпраці українці виграють значно більше, а ніж Євросоюз, передає Deutsche Welle.

Україна прагне якомога скоріше підписати з Євросоюзом угоду про Зону вільної торгівлі.

Однак пройшло вже тринадцять раундів переговорів, а сторони з вісімнадцяти напрямків співпраці узгодили свої позиції тільки з чотирьох спірних питань.

Євросоюз цікавлять не стільки митні тарифи, скільки європейські фітосанітарні норми, яких Україна муситиме неухильно дотримуватися, підписавши угоду про зону вільної торгівлі.

Але українське законодавство про фітосанітарні норми ще далеко не європейське, тож на Україну чекають великі реформи, каже заступник голови відділу торгівельних зв`язків з Європою та Центральною Азією директорату торгівлі при Єврокомісії Філіп Куіссон.

"Найбільш проблематичним у наших переговорах з Україною є приєднання цієї країни до стандартів ЄС. Тут ми неактивно просуваємося, бо це складний процес", - зазначає він.

Головний переговірник від Єврососюзу щодо зони вільної торгівлі наголошує, що українська сторона має бути зацікавлена прибрати всі митні бар`єри, адже на великий європейський ринок зараз завозиться лише 1% товарів з України, а імпорт з Євросоюзу в Україні, навіть за існуючих митних тарифів, складає 30%.

"Так, дійсно від після скасування митних тарифів український уряд не дорахується у бюджеті 5% надходжень. Але ж збільшиться активність в торгівлі і будуть збільшуватися інші надходження", -упевнений Куіссон.

Водночас, заступник міністра економіки України Валерій П`ятницькій наголошує, що Київ не поступатиметься ні щодо митних тарифів, ні щодо першочерговості необхідних реформ.

Водночас, в урядовця складається враження, що деякі пункти угоди Україні хочуть нав`язати.

"Звичайно, що ми рахуємо. Рахує не тільки уряд, а й бізнес. Хтось за цю угоду, хтось проти. І це не тільки тому, що хтось не хоче, щоб Євросоюз був ближчий до нас, або ми були ближчі до ЄС. Бізнес бачить від цього як отримати потенційні прибутки, так і втрати", - сказав П`ятницькій.

Натомість представники бізнесу в Україні скаржаться, що взагалі не мають інформації про зміст переговорів зі створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Юристи радять бізнесменам не шкодувати сил і ресурсів, аби вже зараз, коли угода ще в процесі написання, можна було лобіювати інтереси своїх галузей.

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Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-серпні 2010 року склало 4 млрд. 640,9 млн. дол., що на 22,6% більше, ніж у січні-серпні 2009 року (3 млрд. 786,2 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за січень-серпень 2010 року експорт товарів склав 31 млрд. 590,6 млн. дол. (на 33,2% більше від показника за січень-серпень 2009 року), імпорт - 36 млрд. 231,5 млн. дол. (на 31,8% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,87 (за січень-серпень 2009 р. - 0,86).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 210 країн світу.

У загальному об'ємі експорту товарів порівняно з січнем-серпнем 2009 року збільшилася частка чорних металів - з 26,4% до 29,9%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки - з 4,4% до 7,3%, жирів і масел тваринного або рослинного походження - з 4,7% до 5%, руд, шлаків і золи - з 3,3% до 5,1%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного устаткування - з 1,9% до 4,4%, продуктів неорганічної хімії - з 1,7% до 2,2%.

У той же час зменшилася питома вага механічних машин - з 7% до 6,4%, електричних машин - з 5,3% до 4,7%, зернових культур - з 9,2% до 4,5%, виробів з чорних металів - з 5,5% до 3,7%, добрив - з 2,3% до 1,8%, паперу і картону - з 1,9% до 1,7%.

У загальному об'ємі імпорту товарів збільшилася частка електричних машин - з 4,5% до 5,6%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, - з 4,5% до 5,2%, чорних металів - з 2,5% до 3,2%, руд, шлаків і золи - з 1,6% до 2,3%. Зменшилася питома вага енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її перегонки - з 32,6% до 31,7%, механічних машин - з 8,8% до 7,7%, фармацевтичній продукції - з 4,4% до 3,8%.За даними Держкомстату, у серпні 2010 року експорт товарів збільшився порівняно з серпнем минулого року на 33% і склав 4 млрд. 257,5 млн. дол., імпорт - на 42%, до 5 млрд. 442,3 млн. дол. Негативне сальдо у серпні склало 1 млрд. 184,8 млн. дол. проти 631 млн. дол. за серпень 2009 року.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в Україні у 2009 році зменшилося у 9,6 разу - до 1 млрд. 380,7 млн. дол. проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно у 2008 році.

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Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів 14 українських банків.

Про це йдеться у повідомленні Moody's, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, з "негативного" на "стабільний" поліпшені прогнози рейтингів "Креді Агріколь", "ОТП Банку", "Приватбанку", "Укрексімбанку", "Укрсиббанку", "Райффайзен Банку Аваль", "Дочірнього банку Сбербанку Росії", "Першого українського міжнародного банку", банку "Форум", банку "Південний", "Ощадбанку", "Донгорбанку", "Промінвестбанку" і "Укргазбанку".

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Moody's змінило з "негативного" на "стабільний" прогноз суверенного рейтингу України на рівні "В2".

Валютний ринок



Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,95 грн./дол., продають – по 7,98 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 11 жовтня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,97 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-8,00 грн./дол.

Середній курс з купівлі євро в українських банках знизився на 0,6% відучора і сьогодні становить 10,95 грн./євро, продажу – на 0,8% – до 11,10 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,88-11,02 грн./євро, з продажу – в межах 11,03-11,24 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 жовтня дещо знизився і сьогодні становить 0,2599 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,6% – до 0,2670 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2540-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2720 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., курс продажу – 7,98 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,93-7,97 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,96 грн./євро, продажу – на 0,7% – до 11,11 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,90-11,01 грн./євро, з продажу – в межах 11,05-11,24 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 11 жовтня і сьогодні становить 0,2601 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,5% – до 0,2674 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2530-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2720 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/7,998 грн., євро – 10,85/11,20 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,955/7,995 грн., євро – 10,90/11,30 грн., рубль – 0,2570/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,95/7,98 грн., євро – 10,88/11,15 грн., рубль – 0,2580/0,2660 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 12 жовтня, становить: гривні до долара США – 7,9099, до євро – 11,023237, до російського рубля – 0,26515.

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Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9470/7,9530 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9425/7,9495 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9420/7,9505 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2639/0,2643 грн./рубль, до 12:00 ціни впали до 0,2628/0,2631 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися до 0,2633/0,2636 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 30,1858 рублів за долар (+0,1808).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3775/1,3885 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9905/11,0015 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,9505/10,9590 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,9680/10,9815 грн./євро.

ПЕК



Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО прогнозує пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом “Одеса – Броди” до Білорусі наприкінці листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістів після засідання Кабінету міністрів України.

“Пробний пуск, я думаю, буде наприкінці листопада”, - сказав Ю.БОЙКО.

За його словами, обсяги пробного прокачування становитимуть 80 тис. тонн.

Як додав міністр, сьогодні на Кабміні ухвалено відповідне протокольне рішення “Про здійснення прокачування пробної партії нафти на Мозирський НПЗ з використанням нафтопроводів “Одеса – Броди” і “Дружба”.

Нагадаємо, раніше Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляв, що тривають переговори з Україною про переведення нафтопроводу "Одеса-Броди" в аверсний режим для прокачування венесуельської нафти.

Венесуельська нафта, що закуповується Білоруссю, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирській НПЗ залізницею транзитом через Україну.

У травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. За інформацією міністра транспорту і зв`язку України Костянтина ЄФИМЕНКА, обсяг транзиту венесуельської нафти до Білорусі через територію України в 2011 році скорочено з 10 до 9 млн. тонн. Поточного року замість запланованих раніше 4 млн. тонн нафти обсяг транзиту очікується у розмірі 1,5 млн. тонн.

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Служба безпеки України завершила досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та інших службових осіб вказаних державних установ у вчиненні розтрати належного компанії «РосУкрЕнерго АГ» природного газу та його незаконного митного оформлення у лютому-березні 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, в ході слідства зібрано достатньо доказів, які підтверджують вину обвинувачених у інкримінованих їм злочинах.

На цей час обвинувачені та їхні захисники ознайомлюються із матеріалами справи на виконання вимог ст.ст. 218-220 Кримінально-процесуального кодексу України, після чого справу буде направлено до суду.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2009 року СБУ порушила кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш як 6 млрд. кубометрів газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» службовим становищем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

Тоді І.ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді Києва, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою.

Пізніше Шевченківський райсуд Києва визнав незаконними окремі дії СБУ і відмінив постанову СБУ про порушення кримінальної справи щодо розмитнення 11 млрд. кубометрів газу.

У справі “РосУкрЕнерго” під вартою з літа 2010 року перебувають І.ДІДЕНКО та А.МАКАРЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала І.ДІДЕНКА у рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

АПК



Віце-прем'єр-міністр України з питань АПК Віктор СЛАУТА прогнозує введення квот на експорт зернових з України наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після засідання Кабінету міністрів.

"Я думаю, що через десяток днів", - сказав він.

У свою чергу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що сьогодні питання про введення квот на засіданні Кабміну не розглядали.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України ініціює впровадження квоти на експорт зерна в об'ємі 2 702 тис. тонн до 31 грудня 2010 року. Про це сказано у відповідному проекті постанови Кабінету міністрів, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з документом, пропонують квоту на експорт пшениці встановити у розмірі 500 тис. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 200 тис. тонн, а також по 1 тис. тонн - жита та гречки. Нагадаємо, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК 7 жовтня повідомив, що Кабмін ввів квотування експорту зерна, але об'єми, терміни і умови допрацьовують, додавши, що остаточне рішення з цього питання буде прийнято на засіданні уряду 11 або 13 жовтня.

На думку М. ПРИСЯЖНЮКА, квота на експорт кукурудзи має бути встановлена в об'ємі 3 млн. тонн, ячменю - близько 100 тис. тонн і пшениці - до 1 млн. тонн.

Соцполітика



Експерти прогнозують подальше зростання цін на товари до досягнення рівня девальвації гривні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили сьогодні в ході "круглого столу" на тему "Що треба зробити, щоб зупинити зростання цін на продукти"?.

За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Володимира ЛАПИ, причин для зростання цін дуже багато, починаючи з девальвації гривні дворічної давності. "Україна дуже сильно інтегрована у світові ринки аграрної продукції і, коли світові ціни після кризи повертаються на свій традиційний рівень, українські ціни перераховуються від цього рівня по курсу вже не 5, а 8 грн./дол. Цей чинник впливатиме на ціни, я думаю, ще декілька років", - сказав В. ЛАПА.

При цьому він додав, що "ми не отримали 60% зростання цін після 60% девальвації гривні". На думку експерта, цей процес буде розтягнутий в часі, і боротися з цим складно, тому що підстав для ревальвації гривні немає. Фінансовий аналітик Eavex Capital Андрій ПАТІОТА зазначив, що Україна є доларозалежною країною, а її економіка доларизована приблизно на 40%, і усі навіть внутрішні ціни прив`язуються до курсу долара, оскільки курс гривні прив`язаний до курсу долара, а не до мультивалютного кошика.

"У 2008 році гривня по відношенню до долара з вересня 2008 року по вересень 2010 року девальвувала на 56%. За ці два роки ціни росли не настільки нестримно. Якщо вірити офіційній статистиці, ціни на продукти харчування за ці два роки виросли на 22% ", - сказав А. ПАТІОТА, додавши, що єдиний показник, який вийшов за межі рівня девальвації, - це алкогольні напої і тютюн, ціни на які виросли на 78%, але причиною цього є підвищення акцизів у декілька разів.

"Україна - країна, у якій долар має свою вагу, і ціни ще не підтягнулися до рівня девальвації гривні. Ця складова може бути присутньою в тому, що інфляція зберігатиметься висока, оскільки імпортних товарів і послуг у нас багато, і ми поступово наздоганятимемо рівень девальвації", - підкреслив експерт.

Приватизація

Генеральна прокуратура України відкликала позов щодо визнання незаконним додаткової угоди до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив сьогодні під час засідання Господарського суду Києва представник Генпрокуратури.

Відповідачами щодо даного позову виступали Фонд державного майна України (ФДМ) і компанія "АрселорМіттал Дуйсбург ГМбХ".

Генпрокуратура подала відмову в позові і попросила припинити розгляд справи. Усі учасники засідання суду підтримали прохання ГПУ.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Франції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що питання про перегляд договору з компанією "АрселорМіттал", яка придбала комбінат «Криворіжсталь», не порушуватиметься.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року ГПУ висунула позов до Фонду держмайна України (ФДМ) і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург ГМбХ" про скасування додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 14 травня 2009 року. Разом з тим, за даними АМКР, згідно з угодою купівлі-продажу «Криворіжсталі», всі суперечки між сторонами підлягають розгляду виключно у Міжнародному комерційному арбітражному суді (МКАС) при Торговельно-промисловій палаті України (ТППУ). «Всупереч положенням договору купівлі-продажу, Генпрокуратура звернулася з позовом не до МКАС, а до Господарського суду, тим самим порушивши умови договору. Це є грубим порушенням українського і міжнародного права», – наполягає «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У компанії уточнюють, що у разі позову до іноземної юридичної особи діють норми Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої приєдналася Україна. «Норми Конвенції у частині дотримання процедури оповіщення відповідача-нерезидента не були виконані, і до першого слухання, яке було призначене, але не відбулося 15 вересня (за офіційним твердженням суду – «через непояву обох сторін»), компанія-відповідач не була поінформована про позов. Наскільки нам відомо, належним чином відповідач не поінформований і на даний момент, і, схоже, норми Конвенції буде порушено знову: процедура інформування відповідача-нерезидента, згідно з Конвенцією, може тривати близько півроку, а суд вже призначено на 1 жовтня 2010 року», – повідомляється в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачено велику соціально-екологічну програму.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

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Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні схвалив умови продажу державного пакету акцій ВАТ “Укртелеком” зі стартовою ціною 10,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів глава Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Водночас він не назвав інших подробиць, відзначивши, що завтра у “Відомостях приватизації” планується оприлюднити оголошення про конкурс з продажу 92,79% акцій “Укртелекому”. Конкурс буде проведено через 75 днів після офіційної публікації про оголошення.

О.РЯБЧЕНКО відзначив, що у разі, якщо опублікувати оголошення завтра не встигнуть, це зроблять наступного дня. Він також повідомив, що завтра планується його прес-конференція з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до прийнятого 27 вересня Кабінетом міністрів України розпорядженням № 1884-р, державний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» у розмірі 92,79% статутного фонду буде виставлено на конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

У жовтні Фонд державного майна України почав підготовку до проведення конкурсу з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Укртелеком".

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку перевищує 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки компанії - 456,4 млн. грн.

(УНІАН)

