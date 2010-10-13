Анонс на 13 жовтня

* Азаров з робочою поїздкою в Брюсселі



* Круглий стіл у форматі відеомосту Москва-Київ на тему: "10 років інтеграційного проекту ЄврАзЕС. Що далі?". Учасники в Києві: Валерій Мунтіян, заступник міністра економіки України, голова робочої групи з розробки міждержавної інноваційної цільової програми країн-учасниць СНД до 2020 р.; Дмитро Видрін, зам.секретаря РНБОУ, політолог. Учасники в Москві: Олександр Казаков, керівник департаменту економічної політики ЄврАзЕС; Михайло Петраков, директор Першого департаменту країн СНД МЗС РФ; Тимур Уразаєв, директор департаменту СНД МЗС Казахстану; Анатолій Корендясев, заст.голови Комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв'язків із співвітчизниками; Наталія Слюсар, директор правового департаменту Секретаріату Комісії Митного Союзу; Сауле Сейтімбетова, заст.директора департаменту СНД МЗС Казахстану.



* Круглий стіл на тему: «Гідна праця - безпечна праця. Стан охорони праці в країні і реалізація завдань щодо поліпшення безпеки праці та профілактики виробничого травматизму ».



* Прес-конференція на тему: «Продаж «Укртелекому »: кому і за скільки віддавати підприємство?». В роботі візьме участь: народний депутат, екс-глава Фонду держмайна Олександр Бондар.



* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція керівника Експертної комісії з питань ЖКГ партії «Сильна Україна» Максима Городнього на тему: «Стратегія комунального прориву», під час якої буде презентована партійна концепція реформи ЖКГ (вул. Хрещатик, 4, конференц -зал). Потрібна акредитація.



* Прес-конференція на тему: «Енергія вітру і сонця: перспективи застосування в Україні». Учасники: голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, директор компанії «Solarshop» Андрій Воюш.



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