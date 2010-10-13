Прикордонники Великобританії проведуть дводенний страйк

Близько 2,5 тис. співробітників прикордонних сил Великобританії, що входять до складу Прикордонного агентства Сполученого Королівства, візьмуть участь в дводенному страйку, що починається сьогодні. Учасники акції, організованої профспілкою працівників державних і комерційних служб, протестують проти планів зміни їх робочих графіків і введення нових умов праці, що передбачають скорочення робочих місць, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Страйк, як було заявлено, може створити серйозні проблеми для всіх морських і повітряних портів країни, де пасажирам потрібне проходження паспортного контролю.

На думку ініціаторів страйку, Прикордонне агентство має намір позбавити службовців можливості працювати за гнучким графіком, що дозволяє постійно міняти місце роботи співробітників, що, на їх думку, забезпечує цілодобове "покриття" всіх "паспортних воріт" протягом 365 днів. Організатори акції також заявили, що за допомогою нових заходів Прикордонне агентство збирається ослабити паспортний контроль за громадянами країн ЄС, що може негативно позначитися на безпеці країни.

"Замість економії коштів реалізація цих планів приведе лише до збільшення витрат, якщо, звичайно, агентство не припускає скорочення робочих місць, що, на нашу думку, воно і збирається зробити", - заявив генеральний секретар профспілки працівників державних і комерційних служб Марк Серуотка.

У Прикордонному агентстві заявили, що ініціатори страйку просто протестують проти модернізації і підвищення ефективності роботи системи паспортного контролю, передає ІТАР-ТАРС.

"Ми сподіваємося на те, що велика частина наших можливостей і служб буде як і раніше відкрита для обслуговування пасажирів і бізнесу, - сказала виконавчий директор Прикордонного агентства Лін Хоумер. - Ми докладемо максимум зусиль для зведення до мінімуму можливих затримок, пов`язаних зі страйком".