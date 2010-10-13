44% українців вважають, що країна прямує до нестабільності - опитування

44% українців вважають, що країна сьогодні прямує до нестабільності.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний дослідник Міжнародної фундації з виборчих систем (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуючи результати останнього дослідження Фундації в Україні “Ставлення українців до адміністрації ЯНУКОВИЧА і державних справ в Україні: результати дослідження IFES”.

Зокрема, дослідження виявило, що через півроку після перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах 44% українців вважають, що країна прямує до нестабільності, і лише 21% респондентів упевнені, що Україна прямує до стабільності, решта опитаних не визначились із відповіддю.

Р.ШАРМА зауважив, що ці дані свідчать про загалом негативне сприйняття майбутнього розвитку країни, водночас він нагадав про результати дослідження IFES у 2009 р., коли 74% респондентів відповіли, що країна прямує до нестабільності і лише 7% - до стабільності. При цьому, за його словами, на початку 2005 року лише 13% громадян вважали, що країна рухається до нестабільності.

Також дослідження показало, що із наближенням 20-ї річниці незалежності України, 41% українців вважає, що ситуація в країні погіршилась, порівняно із часом, коли відбулось проголошення незалежності, 21% опитаних вважає, що ситуація змінилася на краще, 14% переконані, що ситуація не змінилася, а чверть респондентів (24%) не визначилися. Серед причин погіршення ситуації у країні респонденти вказали на економічний спад після проголошення незалежності, корупцію, неефективне державне управління та нестабільні відносини з Росією.

Р.ШАРМА зазначив, що опитані неоднозначно оцінили певні політичні кроки та рішення нової влади. Переважна більшість українців (91%) не схвалює рішення про підвищення тарифів на газ на 50%, а 55% опитаних незадоволені рішенням про позбавлення деяких приватних телеканалів частот для мовлення. Водночас, дослідження показало, що більшість українців підтримує надання російській мові офіційного статусу у судочинстві (61%) та заяву про збереження Україною позаблокового статусу (52%), але щодо інших питань думки громадян не співпадають. Зокрема, 40% українців не схвалюють угоди з Росією про подовження терміну оренди Чорноморським флотом бази у Криму, але інші 45% цю угоду підтримують. 40% респондентів незадоволені призупиненням новою владою руху за визнання у світі Голодомору геноцидом, в той час як, 20% підтримують таку політику, а 40% не визначились з відповіддю на це питання.

Польовий етап цього останнього дослідження проводився 8-20 вересня 2010 р. і охоплював 1519 респондентів по всій території України. Вибірка дослідження включала національну вибірку у 1269 респондентів, а також додаткову вибірку у 125 респондентів для м. Києва та у 125 респондентів для АР Крим. Дані зважувались за регіонами, віком, релігійною належністю, віком і статтю, щоб забезпечити репрезентативність для національного розподілу дорослого (18+) населення України. Похибка для вибірки такого розміру складає плюс/мінус 2,6 відсотки. Польові дослідження та обробку даних для дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), розташований у Києві. Дослідження фінансувалось Агентством міжнародного розвитку США (USAID).