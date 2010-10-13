Угоду з ЄС поки підписати неможливо

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що підписання угоди про асоціацію й зону вільної торгівлі між Україною і ЄС на саміті Україна-ЄС 22 листопада неможливо через незавершеність переговорного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

При цьому прем`єр-міністр України наголосив, що терміни не є головними для підписання документа, проте затягувати з його підготовкою і прийняттям не слід.

«Терміни не є тут головними, хоч і затягувати не слід. Але разом з тим ставити якісь реальні терміни, аби, припустимо, 22 листопада підписати, – це через цілу низку складнощів переговорних не є можливим», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що під час переговорів позиції сторін «доволі близькі».

«Позиції, які з`явилися в результаті наших консультацій, свідчать про те, що компромісу можна досягнути, і я виїду звідси з цілковитою упевненістю в тому, що ми зрештою досягнемо домовленості абсолютно з усіх питань», - сказав М.АЗАРОВ.

Він вчергове наголосив, що під час консультацій Україна виступає за взаємовигідні умови угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі.

У свою чергу, комісар ЄС відзначив, що під час зустрічі з українським прем`єром вони погодилися з тим, що останній раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі (завершився 8 жовтня в Києві - УНІАН) був дуже продуктивним.

«Ми погодилися, що потрібно мати суттєву угоду і менше звертати уваги на дату. Наповнення – найважливіше», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

Комісар ЄС також відзначив, що під час останнього 13-го раунду переговорів зі створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС сторони досягли значного прогресу у восьми важливих розділах майбутньої угоди.

При цьому, за словами комісара, тепер багато чого залежатиме від політичної волі двох сторін для подальшої підтримки позитивного моменту на переговорах.

Комісар також нагадав, що наступний раунд переговорів відбудеться на початку грудня.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року. З 2008 року почалися переговори про угоду щодо зони вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди про асоціацію.