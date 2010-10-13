Янукович підписав указ про діяльність органів виконавчої влади у зв’язку з рішенням КС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ "Питання діяльності органів виконавчої влади" у зв`язку з рішенням Конституційного Суду про необхідність приведення законодавства до положень Конституції 1996 року, дія якої відновлена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу.

Зокрема, зазначив він, указ спирається на нещодавно ухвалений новий закон про Кабінет міністрів.

За словами ЛЬОВОЧКІНА, указом, по-перше, дається доручення Кабінету міністрів продовжити виконувати повноваження на своїх посадах. По-друге, Комітету з економічних реформ доручено підготувати оптимальну структуру органів центральної виконавчої влади з метою уникнення дублювання функцій, скорочення апарату і витрат на його утримання. По-третє, Кабінету міністрів доручено підготувати законопроекти про приведення до Конституції законодавчої бази. Міністерства та інші органи центральної виконавчої влади повинні привести свої правові документи у відповідність з Конституцією України.