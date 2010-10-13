Льовочкін: найбільшою перепоною для реформ став спротив бюрократії

Голова Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що найбільшою перешкодою в просуванні економічних реформ в Україні є опір бюрократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За його словами, проведення економічних реформ - це головний пріоритет діяльності Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. "Бюрократія - це найважливіший чинник (протидії реформам), - сказав він. - Ми це відчули в Адміністрації Президента і це спостерігається в масштабах усієї держави".

С. ЛЬОВОЧКІН заявив, що відміна політичної реформи - не мета, а засіб для реалізації програми Президента. Після конституційних змін, сказав він, "уся відповідальність за успіхи або неуспіхи в проведенні реформ лягає на Президента. Але шанси на успіх зараз вищі, ніж були (після політреформи 2004 року - УНІАН)".

С. ЛЬОВОЧКІН також зазначив, що усі народні депутати-сумісники написали заяви про складання депутатських повноважень, і це питання зараз на розгляді у Верховній Раді. "Якби хтось з них не написав заяву, то був би негайно звільнений", - заявив голова АП.