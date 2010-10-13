Головне на 13 жовтня

У вересні цього року проти серпня у всіх областях України зафіксована інфляція.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами зростання споживчих цін за підсумками вересня ц.р. стали АР Крим, м. Севастополь — 3,6%, Донецька, Луганська, Херсонська області — 3,5%, Миколаївська і Одеська області - 3,3%.

З початку року (вересень 2010 року проти грудня 2009 року) у всіх областях України також зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше зросли в Севастополі – на 12%, АР Крим — 8,9%, Запорізькій області - 8,7%, Одеській області – 8,4%. Найменше ціни зросли у Вінницькій – 5,6%, Київській — 6,1%, Кіровоградській і Тернопільській областях – 6,4%.

Лідерами зростання цін (у вересні до серпня і у вересні до грудня у всіх областях зафіксовано зростання) на продукти харчування і безалкогольні напої у вересні стали: м. Севастополь і Херсонська область – 5,4% (з початку року – зростання 12,7% і 9,8%), АР Крим — 5,3% (11,2%), Донецька область — 5,3% (11%). Найменше ціни зросли в Київській і Сумській областях — 2,5% (6,9% і 7%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби у вересні ц.р. проти серпня найбільше подорожчали в Сумській області - 9,9% (з початку року – зростання 22,6%), Хмельницькій - 9,5% (з початку року – зростання 20,4%) і Севастополі — 9,4% (з початку року – зростання 17,1%). Найменше ціни зросли в Київській області - 0,4% (з початку року - зростання 12,6%), Харківській - 2% (з початку року - зростання 19,5%), Чернівецькій - 2,1% (з початку року - зростання 19,9%).

Ціни на одяг і взуття у вересні ц.р. найбільше зросли в Херсонській і Чернігівській областях — 1,2% (3,7% і 1,8%), Харківській і Хмельницькій — 1,1% (1,1% і 3,7%). Зниження цін зафіксоване лише в Київській області - 0,2% (зростання 0,4%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у вересні ц.р. до серпня найбільше подорожчали в АР Крим і Хмельницькій області - 0,7% (9,6% і 13,7%). Зниження цін зафіксоване тлише в Закарпатській і Миколаївській областях — на 0,3% і 1,4%, відповідно (16,1% і 12,3%). У Київській, Сумській, Чернівецькій областях і м. Київ ціни не змінилися.

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла у вересні ц.р. до серпня найбільше зросли в Чернігівській області - 1,1% (1%), Хмельницькій - 0,9% (зниження 0,9%), Херсонській обл. - 0,8% (зростання 0,8%). Зниження цін зафіксоване у Волинській і Сумській областях — 0,1% (зростання 0,3% і зниження 0,6%), Харківській — 0,3% (зростання 0,3%). У АР Крим і Чернівецькій обл. ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я у вересні ц.р. стали Івано-Франківська область - 2,4% (зростання 1,7%), Волинська обл. - 1,5% (5,9%), м. Київ -1,4% (8,4%), Рівненська область - 1,3% (7%). Зниження цін зафіксоване в 6 областях і Севастополі, найбільше ціни знизилася в Севастополі — 0,7%. У Вінницькій обл. ціни не змінилися.

У вересні ц.р. до серпня в більшості областей зафіксовано зниження цін на послуги транспорту в середньому на 0,4%. Тільки у Донецькій і Рівненській областях зафіксовано зростання цін — на 0,2% і 0,3%, відповідно.

Ціни на послуги зв`язку у вересні ц.р. проти серпня знизилися в більшості областей країни, в середньому на 0,2%. Найбільше ціни зросли в Закарпатській області - 0,5%. У 13 областях і Києві ціни не змінилися.

Ціни у сфері відпочинку і культури у вересні ц.р. проти серпня найбільше зросли в Закарпатській області – 1,4% (1,4%), Тернопільській - 1,3% (0,2%), Донецькій, Запорізькій, Полтавській і Черкаській областях — на 1,2%. Зниження цін зафіксоване в Кіровоградській і Сумській областях — на 0,1% і 0,2%, відповідно. У Севастополі ціни не змінилися.

Вартість освіти у вересні ц.р. до серпня збільшилася (у всіх областях зафіксовано зростання цін), в основному, в Луганській області – на 12% (зростання — 14,1%), Львівській - 11,2% (14,9%) і Закарпатській – на 10,7% (11,8%). Найменше ціни зросли в Київській області – 2,6% (3,1%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у вересні ц.р. до серпня найбільше зросла в Луганській області — на 2,4% (зростання — 7,5%), Львівській і Полтавській областях — 2,2% (6% і 3,8%). Зниження цін зафіксоване в АР Крим — 2% (зростання 8,4%), Кіровоградській обл. - 1,3% (3,4%) і в Севастополі 1,7% (10%). У Херсонській області ціни не змінилися.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив розробити план невідкладних заходів, спрямованих на уповільнення темпів інфляції та недопущення погіршення життя громадян.

Як повідомляє прес-служба глави держави, зокрема, з метою недопущення погіршення рівня життя громадян, зниження реальних доходів населення, перевищення прогнозного річного рівня зростання споживчих цін Президент доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ до 1 листопада 2010 р. проаналізувати ситуацію на споживчому ринку, визначити причини зростання цін на продукти харчування понад можливий вплив сезонного чинника та за результатами розробити план невідкладних заходів, спрямованих на уповільнення темпів інфляції, насамперед зростання цін на продукти харчування, які входять до мінімального споживчого бюджету.

Крім того, глава уряду та голова Нацбанку повинні до 1 листопада поточного року вжити заходів щодо стимулювання підвищення економічної активності у секторах, на продукцію яких спостерігається зростання цін, у тому числі шляхом сприяння збільшенню обсягів кредитування суб`єктів господарювання.

Голові Антимонопольного комітету України Олексію КОСТУСЄВУ доручено до 1 грудня поточного року здійснити перевірку дотримання законодавства про захист економічної конкуренції стосовно наявності узгоджених дій суб`єктів господарювання, які впливають на зростання споживчих цін.

Генеральною прокуратурою пред`явлено позов про визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу від 20 січня 2009 року між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

Позивач вимагає визнати недійсними два договори від 20 січня 2009 року про продаж 11 млрд. кубометрів газу "Нафтогазом" "Газпрому" і зарахування в той же день вартості цього газу в 1,7 млрд. доларів в якості плати "Газпромом" за транзит по Україні.

Цей газ в той момент належав трейдеру RosUkrEnergo.

"Позов спрямований до `Газпрому`, а не до конкретної особи", - пояснили в Генпрокуратурі. Попередні слухання пройшли у жовтні.

Позов подано в інтересах держави в особі Кабінету міністрів і Міністерства палива та енергетики до НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром".

Як повідомили в ГПУ, розгляд справи призначено на 21 жовтня поточного року.

Крім того, Генеральною прокуратурою України 10 жовтня подано до окружного адміністративного суду м. Києва позов про визнання протиправним та скасування згаданого доручення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО. Розгляд справи призначено на 20 жовтня.

Фонд державного майна України оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ (номер від 13 жовтня ц.р.).

Початкова ціна пакета держак цій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Інвестор «Укртелекому» має виконати умови кредитного договору від 8 серпня 2005 р. і додаткової угоди до нього між Товариством та банками-нерезидентами, зокрема, щодо забезпечення погашення та обслуговування кредиту (500 млн. дол. – УНІАН) відповідно до договору.

Покупця «Укртелекому» також зобов`язали сплатити протягом трьох місяців з дня переходу права власності на пакет акцій дивіденди, нараховані за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2007 році, в сумі близько 74 млн. грн.

Як зазначається в оголошенні конкурсу, до участі в ньому не допускаються компанії, розмір доходу (виручки) від реалізації продукції яких на території України за останній фінансовий рік (включаючи податок на додану вартість та інші податки і збори) перевищує 25% загальної суми таких доходів в Україні, визначених Державним комітетом статистики.

Міністерство економіки України ініціює введення квот на експорт гречки в обсязі 1 тис. тонн до кінця 2010 року.

Відповідний проект постанови «Про затвердження обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року, і порядку видачі ліцензій» опублікований на сайті відомства.

Крім того, документом передбачені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 500 тис. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 200 тис. тонн, жита – 1 тис. тонн.

Передбачається, що постанова набуває чинності з дня публікації.

Станом на вечір 12 жовтня, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» уклала договори на постачання природного газу впродовж опалювального сезону 2010-2011 років з 592 підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що ДК «Газ України» підтверджує готовність забезпечити підприємства комунальної теплоенергетики природним газом в опалювальному сезоні 2010-2011 років згідно з укладеними в установленому порядку договорами.

Підставою для укладення таких договорів є виконання підприємствами ТКЕ процедури закупівлі природного газу відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», проведення в повному обсягу розрахунків за природний газ згідно з чинними угодами і підписання актів звірки розрахунків.

ДК «Газ України» звертає увагу керівництва місцевих органів влади Волинської і Чернівецької областей, а також АР Крим на те, що підприємства ТКЕ цих регіонів фактично ігнорують процес оформлення договорів на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр.

Компанія також нагадує, що відповідно до вимог Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», постачання природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати.

Фонд державного майна України звернувся з позовом до Київського господарського суду щодо розірвання договору купівлі-продажу державного пакету акцій «Луганськтепловозу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Фонд держмайна вимагає від покупця «Луганськтепловоза» – управляючої компанії «Брянський машзавод», відшкодувати неустойку за несплату у встановлений термін коштів за придбаний пакет «Луганськтепловоза» у розмірі 82 млн. грн., а також пеню у розмірі 2 млн. 177 тис. грн.

Як відзначили у Фонді, причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловозу».

За інформацією прес-служби, позов до господарського суду Києва Фонд держмайна подав 8 жовтня ц.р. Суд ще не призначив дату його розгляду.

Київський господарський суд 12 жовтня відхилив позов керівної компанії "Брянський машзавод" про виплату їй внесеної при першій приватизації "Луганськтепловоза" суми за проданий держпакет акцій у доларовому еквіваленті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами цей позов був спрямований до Київського господарського суду як суду першої інстанції за рішенням Вищого господарського суду після розгляду ним касаційної скарги ФДМУ на рішення Господарського суду Києва.

Міністерство фінансів України на аукціоні, який пройшов у вівторок, 12 жовтня, залучив від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 889 млн. 498 тис. грн., повідомляють на сайті відомства.

Від реалізації облігацій з терміном погашення 16 березня 2011 року (термін обігу - 154 дні) і прибутковістю 6,5% річних до бюджету вдалося залучити 447,854 млн. грн. Папери з тим же терміном погашення 28 вересня розміщувалися під 7,15% річних.

Облігації з терміном погашення 31 серпня 2011 року (термін обігу - 322 дні) і встановленою прибутковістю 8% річних були реалізовані на 361,021 млн. грн. Папери з тим же терміном погашення 28 вересня розміщувалися під 9% річних.

ОВДП з терміном погашення 27 березня 2013 року (термін обігу - 896 днів) і прибутковістю 10,75% були розміщені на суму 10,847 млн. грн. На аукціоні 28 вересня ці ж папери розміщувалися під 12% річних.

Продаж паперів з терміном погашення 28 січня 2015 року (термін обігу - 1 568 днів) під 11% річних забезпечив надходження до бюджету на рівні 69,776 млн. грн. Раніше Мінфін виставляв на аукціон п`ятирічні ОВДП, але заявок на їх придбання не надходило.

Україна планує створити з Європейським Союзом 9 робочих груп для підготовки стратегії розвитку аграрного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Брюсселі на конференції "Україна: від кризи до зростання" міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Ми працюватимемо над створенням дев`яти робочих груп", - сказав він.

Міністр зазначив, що ці робочі групи, зокрема, займатимуться питаннями введення комплексної аграрної політики, гармонізації ветеринарного контролю і фітосанітарних норм, переобладнання діагностичних центрів, питаннями екології, реформування науки і освіти, а також гармонізації законодавства у сфері земельних стосунків.

Міністр також зазначив, що Україна "детально вивчила і продовжує вивчати" досвід аналогічних процесів з реформування аграрного ринку в країнах Східної Європи під час їх підготовки і приєднання до Євросоюзу.

М. ПРИСЯЖНЮК також нагадав, що Україна готується до введення повноцінного ринку сільськогосподарських земель з 2012 року.

Українські металурги за 9 місяців цього року наростили виробництво основних видів продукції до аналогічного періоду 2009 р. на 8-11,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив генеральний директор об`єднання металургійних заводів "Металургпром" Василь ХАРАХУЛАХ.

За січень-вересень метпідприємства виробили 20,293 млн. тонн чавуну, що на 1,534 млн. тонн або на 8,1% більше від аналогічного показника 2009 року.

Виробництво сталі збільшилося на 11% або 2,404 млн. тонн - до 24,105 млн. тонн.

Виробництво загального прокату за 9 місяців зросло на 11,7% або на 2,365 млн. тонн - до

(УНІАН)