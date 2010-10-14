Янукович призначив Сівковича заступником секретаря РНБО, Слауту – своїм радником
08:30, 14 жовтня 2010Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами призначив Володимира СІВКОВИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Віктора СЛАУТУ - радником Президента.
Тексти відповідних указів оприлюднені на офіційному веб-порталі глави держави.
Іншими указами Президент звільнив В.СІВКОВИЧА та В.СЛАУТУ з посад віце-прем’єр-міністрів України.
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