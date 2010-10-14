Курс НБУ на 14.10.10

Офіційний курс НБУ на 14.10.10100 USD - 790.9900 (13 жовтня - 790.9900)100 EUR - 1104.0638 (13 жовтня - 1094.1765)10 RUR - 2.6255 (13 жовтня - 2.6299)Облікові курси банківських металів на 14.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107455.99 (13 жовтня-106269.51)961 XAG 10 Срібло-1861.20 (13 жовтня-1821.65)962XPT10Платина-134310.10(13 жовтня-132569.92)964XPD10 Паладій-46905.71 (13 жовтня-45877.42)

Офіційний курс НБУ на 14.10.10 100 USD - 790.9900 (13 жовтня - 790.9900) 100 EUR - 1104.0638 (13 жовтня - 1094.1765) 10 RUR - 2.6255 (13 жовтня - 2.6299) Облікові курси банківських металів на 14.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107455.99 (13 жовтня-106269.51) 961 XAG 10 Срібло-1861.20 (13 жовтня-1821.65) 962XPT10Платина-134310.10(13 жовтня-132569.92) 964XPD10 Паладій-46905.71 (13 жовтня-45877.42)

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