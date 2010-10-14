Янукович звільнив Куніцина

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом звільнив Сергія КУНІЦИНА з посади постійного представника Президента в Автономній Республіці Крим. Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПЛАКІДУ виконуючим обов’язки постійного представника Президента в АРК. *** В.ПЛАКІДА з квітня ц.р. обіймав посаду міністрам палива та енергетики Криму, а до цього очолював Ради міністрів автономії.

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