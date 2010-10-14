Янукович звільнив Куніцина

09:24, 14 жовтня 2010
Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом звільнив Сергія КУНІЦИНА з посади постійного представника Президента в Автономній Республіці Крим.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Іншим своїм указом В.ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПЛАКІДУ виконуючим обов’язки постійного представника Президента в АРК.

*** В.ПЛАКІДА з квітня ц.р. обіймав посаду міністрам палива та енергетики Криму, а до цього очолював Ради міністрів автономії.

 

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