Анонс на 14 жовтня

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров з робочою поїздкою в Брюсселі.

* Відбудеться Форум з енергозбереження.

* Конференція по зрідженому газу.

* Конференція по ринку нерухомості.

* 9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Незалежний аудит уряду України виявляє корупцію у ході фінансової діяльності попереднього уряду». Прес-конференція надасть загальну інформацію про результати початкового етапу незалежного аудиту, що проводиться під керівництвом «Траут Качеріс» (Trout Cacheris), провідної юридичної фірми, яка розташована у Вашингтоні. Учасники: Плато Качеріс, партнер, Trout Cacheris, Марк Макдугал, партнер, Akin Gump Strauss Hauer & Feld (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться установче засідання Громадської Ради з питань розвитку саморегулювання при Держкомітеті з питань регуляторної політики та підприємництва. До складу Громадської ради з питань розвитку саморегулювання увійдуть представники «Союзу кризових менеджерів України», «Телекомунікаційної Палати Україна», «Ріелторської палати України», «Всеукраїнської асоціації кредитних спілок», «Всеукраїнської асоціації туристичних операторів», «Ліги страхових організацій» Українського лікарського товариства, «Земельного союзу України», Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників та ін. (в цілому близько 50 організацій).

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція заступника голови партії «Батьківщина», екс-віце-прем`єр-міністра України Григорія Немирі на тему: «Замовний аудит діяльності уряду Тимошенко як інструмент політичного тиску і залякування опозиції» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему "Громадські організації агропромислового комплексу України звертаються до Президента України". Учасники: президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, президент Української зернової асоціації Володимир Клименко; голова Аграрного союзу України Геннадій Новиков; віце-президент Асоціації фермерів і землевласників України Віталій Львов.

* Прес-конференція на тему: «Кадрові ротації в Кабміні: можливі терміни і кандидатури». Учасники: Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики, професор НаУКМА; Тарас Березовець, політтехнолог, директор компанії "Berta Communication"; Олексій Голобуцький, заступник директора агентства моделювання ситуацій.

* Прес-конференція на тему: "Стан банківської системи країн СНД". Учасники: президент "Сбербанка России" Герман Греф і директор Інституту суспільного проектування, головний редактор журналу «Експерт» Валерій Фадєєв. Модератор - заступник генерального директора ВГТРК Дмитро Кисельов.

* Прес-конференція на тему: «Гарячі точки» Україна, де може статися екологічне лихо». Учасники: вчений у галузі гідрогеології, екогеологія та інженерної геології, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії наук України В`ячеслав Шестопалов і доктор біологічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, завідувач Лабораторії екобезпеки Національного авіаційного університету Ярослав Мовчан.

* 18.00 в УНІАН відбудеться брифінг, присвячений питанню комплексного підходу до підвищення рівня безпеки на залізницях України. Також будуть обговорені питання організації взаємодії з місцевими адміністраціями «Досвід реалізації пілотного проекту на Придніпровській залізниці».

У брифінгу візьмуть участь генеральний директор Укрзалізниці Михайло КОСТЮК, експерти транспортної галузі. Брифінг відбудеться за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

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