Суд заборонив ВО «Свобода» проводити у Києві марш за визнання УПА

13 жовтня пізно ввчері Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» проводити марш за визнання УПА по Хрещатику, на Майдані Незалежності та Європейській площі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», представник ВО «Свобода» у суді, голова Київської міської організації об’єднання Андрій ІЛЛЄНКО, коментуючи це рішення, заявив: «Рішення суду для нас не стало несподіванкою. Влада і в минулі роки, щоб не допустити проведення маршу УПА на Хрещатику і Майдані, користувалася маріганалами-українофобами з Компартії та ПСПУ і буцімто на їхню вимогу забороняла цю святкову патріотичну акцію. Тепер при владі відверті українофоби, для яких ненависне все українське – мова, культура, традиції, історія, герої. Незважаючи на це, хочу запевнити, що Марш за визнання УПА неодмінно відбудеться. Запрошую усіх киян і гостей столиці прийти 14 жовтня о 16-й годині до пам’ятника Шевченку і віддати данину пам’яті героям Української повстанської армії, усім борцям за волю України».