Янукович прибув з офіційним візитом до Литви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув з одноденним офіційним візитом до Литовської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз за програмою візиту відбудеться офіційна церемонія зустрічі В.ЯНУКОВИЧА у резиденції Президента Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЕ.

Потім відбудеться зустріч глав держав у форматі віч-на-віч, а також засідання Ради президентів України та Литви.

Як планується, за результатами переговорів президенти підпишуть Дорожню карту розвитку стратегічних відносин України та Литви.

Крім цього, В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з головою Сейму та прем’єр-міністром Литовської Республіки.

У складі української офіційної делегації - міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, міністр транспорту та зв’язку Костянтин ЄФИМЕНКО, міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК, народний депутат від Партії регіонів Олександр ВОЛКОВ та інші особи.