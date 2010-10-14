Янукович сподівається, що Україна у листопаді отримає план дій із запровадження безвізового режиму з ЄС
13:02, 14 жовтня 2010Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що Україна отримає план дій із запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 22 листопада у Брюсселі.
Про це Президент України заявив сьогодні в інтерв’ю газеті «Литовське життя» в рамках свого офіційного візиту до Литовської Республіки.
В.ЯНУКОВИЧ нагадав литовським журналістам, що 22 листопада у Брюсселі відбудеться черговий саміт Україна-ЄС. «Ми сподіваємося, що на саміті нам вдасться отримати план дій із запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Це стане позитивним сигналом для України на її шляху до ЄС», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
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