Експерти не очікують найближчим часом звільнення Азарова

Експерти не очікують найближчим часом звільнення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції науковий директор школи політичної аналітики, професор Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ заявив: можна з впевненістю сказати, що до місцевих виборів зміни прем`єр-міністра не відбудеться точно.

Окрім того, сказав експерт, М.АЗАРОВ працюватиме і надалі, якщо не погіршиться економічна ситуація в Україні. Водночас, за словами О.ГАРАНЯ, в разі погіршення економічної ситуації його звільнять через необхідність “повісити” на когось відповідальність.