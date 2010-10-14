Експерти прогнозують подальші кадрові зміни в уряді

Експерти прогнозують ряд подальших кадрових змін в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, як заявив сьогодні на прес-конференції політтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, звільнення Володимира СІВКОВИЧА та Віктора СЛАУТИ стало достатньо прогнозованим не лише через те, що кількість віце-прем’єрів необхідно було привести до норм Конституції, але й через те, що це свідчить про посилення впливу групи ЛЬОВОЧКІНА-ФІРТАША та послаблення групи Андрія КЛЮЄВА.

Звільнення В.СІВКОВИЧА для групи А.КЛЮЄВА – “це тривожний дзвіночок”, сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

За його словами, “можна говорити, що в уряді точно відбудуться певні кадрові зміни”.

За даними Т.БЕРЕЗОВЕЦЯ, у “групі ризику” на звільнення знаходяться: міністр охорони здоров’я Зіновій МИТНИК, міністр культури Михайло КУЛИНЯК, голова Держмитслужби Ігор КАЛЄТНІК, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, а також міністр економіки Василь ЦУШКО та міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО. Також можливі “рокіровки на рівні голови СБУ”, сказав політтехнолог.

У свою чергу науковий директор школи політичної аналітики, професор Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ також відзначив посилення групи глави Адміністрації Пзидента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, яка має намір зменшити “вплив партії регіонів та відсунути стару гвардію”.

На думку О.ГАРАНЯ, на кадрові зміни впливатиме дійсно група С.ЛЬОВОЧКІНА, окрім того, менше будуть враховуватись фракції Блоку Литвина та комуністів. “Тому, можливо, від них відкусять певну частину кадрового пирога”, - сказав він.

Крім того, він вважає, що при кадрових ротаціях “можуть пожертвувати фігурами, які викликають найбільшу критику”. Серед них він назвав міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, В.ЦУШКА та А.МОГИЛЬОВА. “Але питання, чи Президент захоче ними жертвувати?”, - сказав О.ГАРАНЬ.

Він також вважає, що у майбутньому віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО на якомусь етапі може стати “жертвою кадрових перестановок”.

Як додав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, він також вважає, що коаліція буде втрачати вплив, тому під загрозою ставленики Блоку Литвина, наприклад міністр транспорту та зв’язку Костянтин ЄФИМЕНКО.

За його словами, будуть заходити нові коаліціянти – Давид ЖВАНІЯ, Таріел ВАСАДЗЕ, “тому К.ЄФИМЕНКО - в “групі ризику”.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2010 року Президент звільнив В.СІВКОВИЧА та В.СЛАУТУ з посад віце-прем’єр-міністрів України.

Іншими указами Віктор ЯНУКОВИЧ призначив В. СІВКОВИЧА заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, В.СЛАУТУ - радником Президента.