Україна і Литва підписали дорожню карту розвитку стратегічного партнерства
14:50, 14 жовтня 2010Різне
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Україна і Литва підписали дорожню карту розвитку стратегічного партнерства на 2011-2012 роки.
Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали сьогодні у Вільнюсі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і президент Литовської Республіки Даля ГРІБАУСКАЙТЕ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ перебуває з одноденним офіційним візитом у Литві.
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