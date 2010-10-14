Головне за 14 жовтня

Новини дня

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Соцполітика

Янукович підписав закон щодо виплати зарплати не рідше двох разів на місяць

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон № 2559–VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати».

Про це повідомляєа офіційний сайт глави держави.

Профспілки проти подвійного оподаткування пенсій, передбаченого в проекті ПК

У новому Податковому кодексі влада намагається затвердити подвійне оподаткування пенсій, залишивши при цьому надмірно великі пенсії для окремих громадян. Про це заявив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ, М.ЯКІБЧУК наголошує, що введення будь-якого податку на пенсійне забезпечення є неприйнятним, оскільки це означатиме подвійну форму оподаткування. «Громадяни вже сплачували податок, коли відраховували кошти на пенсійне страхування. Зобов’язувати їх платити податок двічі є нонсенсом», - говорить він.

Разом із тим, лідер НФПУ наголошує, що введення 15% податку на частину пенсії є спробою влади узаконити надмірно великі пенсії. «Сьогодні розмір середньої пенсії складає 1103 грн., при цьому більшість українців отримують лише мінімальну пенсію, котра з 1 жовтня становить 723 грн. Тому, завуальовано передбачаючи у Податковому кодексі пенсії, котрі будуть сягати майже 14 тисяч гривень і більше, влада відверто знущається зі свого народу. Зрозуміло, що такі пенсії будуть отримувати лише обрані», - підкреслює М.ЯКІБЧУК.

У профспілках переконані, що найбільший розмір пенсії має становити не більше десяти мінімальних пенсій, і не повинен обкладатися жодним податком. «На сьогодні семи тисяч гривень цілком достатньо для пенсіонера, навіть якщо він займав високий пост. Пенсії, які є вищими за цю суму, однозначно, мають бути скасовані. Адже, доки не функціонує у повній мірі реформована пенсійна система, такого навантаження щодо забезпечення пенсіонерів економіка країни не витримає», - додав М.ЯКІБЧУК.

bДо нового року буде прийнятий бюджет на 2011 рік, бо «в нас просто іншого виходу немає».

Про це заявив в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

При цьому він додав: «Тим паче, що у нас продовжується співпраця з МВФ, то треба дотримуватись параметрів, які передбачені відповідною угодою». Він зазначив, що для того, щоб можна було дотримуватись параметрів, зокрема, дефіциту бюджету, необхідно «прийняти цей документ».

В.ЛИТВИН повідомив, що зараз уряд працює над проектом бюджету на 2011 рік. За його словами, сьогодні вранці він мав розмову з міністром фінансів України і «вони вже працюють, виходячи з того, що буде прийнятий, очевидно зі змінами та доповненнями, цей Податковий кодекс, над яким зараз працює Верховна Рада».

В.ЛИТВИН зазначив, що «десь числа 3, 4 або 5 листопада, очевидно, він (йдеться про проект Податкового кодексу – УНІАН) має бути готовий до розгляду в другому читанні».

У той же час, В.ЛИТВИН додав, що необхідно «дуже прискіпливо узгодити всі позиції з Президентом, бо він останнє слово буде казати – підписувати, а тут нам на вето нариватися не потрібно».

Він додав, що також необхідно почути тих людей, які сьогодні критикують проект Податкового кодексу, який внесений на розгляд парламенту урядом України.

Фінанси

Ощадбанк Росії має намір до 2014 р. збільшити свою частку на ринку України

Ощадбанк Росії має намір до 2014 року збільшити свою частку на ринку України з 1% до 3,5%.

Про це заявив президент, голова правління Ощадбанку Російської Федерації Герман ГРЕФ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми маємо хороші перспективи органічного зростання. Завдання – протягом трьох років в три рази збільшити наш баланс, - сказав Г.Греф, - поки ми маємо на ринку частку дуже невелику, близько 1%. До 2014 р. ми займатимемо частку близько 3,5%».

Характеризуючи ситуацію в банківському секторі України, Г.Греф відзначив значну кількість «нестандартних ситуацій» і «нестандартну поведінку позичальників». Наприклад, він відзначив факти нестандартних судових рішень (в Україні мали місце судові рішення за позовом позичальників про визнання недійсними укладених кредитних договорів – УНІАН).

«Це все створює великі перешкоди для масових інвестицій в банківський сектор як таких», - сказав Г.Греф.

Серед першочергових завдань в банківському секторі України банкір назвав «оздоровлення ситуації у сфері валютного регулювання».

Moody`s поліпшило прогноз рейтингів Києва, Харкова і Бердянська

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s поліпшило прогноз рейтингів Києва, Харкова і Бердянська (Запорізька обл.) з «негативного» до «стабільного».

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, було поліпшено прогнози рейтингів "В2" Києва, Харкова і Бердянська за зобов`язаннями в іноземній і національній валюті.

Нафта. Газ

Завтра Україна розпочне переговори з Білоруссю про постачання електроенергії в Литву - Бойко

Завтра Україна розпочинає переговори з Білоруссю щодо постачання через її територію електроенергії до Литви обсягом близько 1,5 млрд. кВт на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Вільнюсі за результатами переговорів з литовською стороною у рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Литви.

«Ми із завтрашнього дня розпочинаємо переговори з білоруськими колегами про те, щоб нам дозволили транзит на Литву», - сказав Ю.БОЙКО. За його словами, йдеться про обсяг близько 1,5 млрд. кВт на рік, який готова закупати в України Литва.

Як уточнив міністр, цей обсяг становить третину усієї електроенергії, яку споживає Литва на рік. «Я думаю, що це буде вигідно і для нас як постачальників електроенергії, і для Литви, для якої ми закупаємо близько третини її потреб», - сказав Ю.БОЙКО.

Він повідомив про досягнуті сьогодні домовленості про участь українських фахівців у наданні методичної і технічної допомоги Литві з питання консервації Інгулінської АЕС, яка була зупинена 1 січня 2010 року.

«Ми це зробимо, адже маємо досвід Чорнобиля», - заявив Ю.БОЙКО.

Підприємництво

Кабмін скасовує підтримку експортної діяльності малого і середнього бізнесу

Кабінет міністрів України скасовує підтримку експортної діяльності малого і середнього бізнесу.

Згідно з урядовим розпорядженням від 12 жовтня 2010 р. №1978-р, текст якого розміщено на офіційному сайті КМУ, вносяться зміни до плану заходів щодо підтримки експортної діяльності суб`єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням Кабміну від 21 травня 2009 р. №569.

Зокрема, з цього плану виключається пункт 6, яким передбачалося скорочення для підприємства на 50% суми податку на прибуток, одержаний в результаті приросту обсягів експорту продукції. Також цим пунктом передбачалося забезпечення гарантованого своєчасного відшкодування податку на додану вартість підприємствам.

Транспорт

«Укрзалізниця» розробить держпрограму будівництва шляхопроводів через залізничні колії

«Укрзалізниця» впродовж місяця планує завершити розробку держпрограми з будівництва шляхопроводів через залізничні колії.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Сергій МИХАЛЬЧУК.

«Укрзалізниця» вже впродовж місяця працює над цією програмою, і найближчим часом вона з`явиться», - сказав він.

За його даними, щорічно на утримання переїздів відомство виділяє близько 300 млн. грн. Як повідомив С.МИХАЛЬЧУК, будівництво одного шляхопроводу коштує близько 30 млн. грн. «Укрзалізниця» з 2003 по 2010 р. побудувала 8 шляхопроводів.

С.МИХАЛЬЧУК повідомив, що на сьогоднішній день в Україні існує 5661 переїзд через залізничні колії, в 2002 р. їх було 6200. Їх кількість зменшується щорічно на 10-15%, переїзди закриваються за спільним рішенням з місцевими органами влади. Крім того, щорічно збільшується кількість переїздів, обладнаних автоматикою — їх сьогодні 1425 на переїздах з черговим і 2827 — на переїздах без чергового. За його словами, крім того, 386 переїздів обладнано 4 шлагбаумами. За даними С.МИХАЛЬЧУКА, роботу 1451 переїзду контролюють чергові, зокрема 1170 — з автобусним рухом, 4210 переїздів — без чергового (зокрема 1492 — з автобусним рухом). Для переведення цих 1492 переїздів з авторухом на охорону необхідно сьогодні від 5 до 15 млрд. грн., повідомив С.МИХАЛЬЧУК. Із 2002 р. з тих переїздів, що не охороняються, в категорію тих, що охороняються, перевели 76 переїздів.

Як нагадав заступник гендиректора підприємства, крім того, з 2003 р. «Укрзалізниця» працює над установленням систем загороджуючих бар`єрних металевих установок на переїздах, які заважають транспортному засобу заїхати на залізничну колію. Проте поки що такі установки є на 2 переїздах, ще на двох планується встановити цього року. Вартість однієї такої установки може досягати 3,4 млн. грн. разом з введенням чергового, установленням шлагбауму.

АМКУ рекомендував Мінтрансу врегулювати обґрунтовану вартість послуг у морських портах

Антимонопольний комітет України рекомендував Міністерству транспорту і зв`язку України ввести в дію нормативно-правові акти, які зокрема врегулюють питання забезпечення морськими торговими портами економічно обґрунтованої вартості власних послуг, а також умови надання знижок на портові збори. Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, таке рішення ухвалено під час засідання АМК сьогодні.

На вимогу комітету, Мінтрансзв’язку повинно розробити і затвердити порядок формування тарифів на комплекс робіт і послуг, пов`язаних з обробкою вантажів у портах, методику розрахунку зборів і плати на послуги, що надаються суднам у портах. Крім того, Міністерство має визначити порядок надання знижок на портові послуги, що, зокрема, передбачає перелік обставин, за яких порти можуть їх застосовувати.

Розроблені порядки повинні бути затверджені наказами Мінтрансзв’язку, узгоджені з низкою відомств, зокрема й Антимонопольним комітетом, і зареєстровані в Міністерстві юстиції.

Як встановив Комітет, на сьогодні вказані порядки відсутні. Внаслідок цього створюються умови для встановлення портами економічно необґрунтованої плати за надання послуг і застосування різних знижок на портові збори для суден.

На засіданні Комітету повноважний представник Мінтрансзв’язку висловив готовність виконати рекомендації Комітету і розробити відповідні нормативно-правові акти до кінця цього року.

Агро

На завтра в Україні дощу не прогнозують

15 жовтня синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Протягом доби істотних опадів не передбачається.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, уночі та вранці у західних та північних областях спостерігатиметься слабкий туман. Вітер південно-західний (в Криму та Приазов`ї північно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, в східних областях місцями 2-4° морозу, вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 15°; у Криму вночі 2-7° тепла, на узбережжі до 10°, вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та області - без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-4° тепла, вдень 7-12°. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 9-11°.

Україна з початку маркетингового року експортувала 4 млн. тонн зерна – УЗА

Україна з 1 червня по 13 жовтня ц.р. експортувала 4 млн. тонн зерна.

Про це повідомив журналістам президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

За даними асоціації, з початку поточного маркетингового року експорт пшениці становив 1 млн. 712 тис. тонн (зокрема в жовтні – 218 тис. тонн), ячменю – 1 млн. 920 тис. тонн (у жовтні – 110 тис. тонн), кукурудзи – 358 тис. тонн (у жовтні – 133 тис. тонн).

В.КЛИМЕНКО також повідомив, що останні півтора тижні з боку Держмитслужби немає перешкод для експорту зерна, пояснивши при цьому, що митниця відкликала свій лист, яким посилювався контроль за зерном, що експортується.