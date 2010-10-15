Анонс на 15 жовтня

* Відбудеться розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Питання: про початок роботи міського господарства в осінньо-зимовий період 2010-2011 року.

* Відбудеться 38-е засідання Електроенергетичної Ради СНД. У засіданні візьмуть участь міністр палива та енергетики України Юрій Бойко, керівники державних органів управління електроенергетикою та керівники електроенергетичних компаній країн-учасниць Співдружності.

* Відбудеться мультимедійний відеоміст Москва-Київ-Кишинів-Єреван-Тбілісі на тему: "Бідність. Де поріг?".

* За участю прем`єр-міністра України Миколи Азарова, міністра охорони здоров`я України Зіновія Митника та першого заступника голови КМДА Олександра Попова відбудеться відкриття Центру ядерної медицини.

* Відбудеться розширене засідання Колегії Мінвуглепрому за участю представників Мінфіну, Мінпраці, Фонду держмайна, Мінпромполітики, Мінтрансзв`язку, Мінпаливенерго, галузевих профспілок та керівників підвідомчих підприємств.

* Уперше в Київській області в Білоцерківському районі відбудеться запуск енергозберігаючих систем (сонячні батареї та гідроакумулятори) для теплоенергозабезпечення районної лікарні. Також відкриється сучасна лінія на місцевому хлібокомбінаті, яка дасть можливість випускати понад 18 тонн хлібо-булочних виробів на добу.

* Прес-конференція на тему: «Спрощення видачі дозвільних процедур на будівництво як інструмент стимулювання будівельної галузі». Учасники: Валерій Ісаєнко, заступник міністра регіональної політики і будівництва; представники міністерства регіональної політики та будівництва.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Податковий кодекс, ринок землі, ринок зерна. Проблеми та шляхи вирішення ". Учасники: голова Страйкового комітету АФЗУ, голова Дніпропетровської Асоціації фермерів Микола Шапошник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 501-78-73. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Брифінг міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка до Дня працівників харчової промисловості.

* Прес-конференція міністра з питань житлово-комунального господарства України Юрія Хіврича на тему: «Початок опалювального сезону в Україну».

* Відбудеться презентація законопроекту «Про індустріальні парки». Учасники: автор законопроекту голова Робочої групи «Національні проекти» Владислав Каськів, експерти проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» та інші.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Маніфест українських автомобілістів, Всеукраїнський автопробіг "Проти неякісного пального". Учасники: Віталій Чеховський, голова Оргкомітету Всеукраїнського автопробігу «Проти неякісного пального», керівник Автомобільного соціального порталу AutoVisio та інші (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація з 14-00. Телефон: 380 68 455-66-16; viktoria@autovisio.com.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться майстер-клас голови Правління АТ «Ощадбанк Росії» Ігоря Юшка на тему: «Проектування сучасних фінансових структур». Організатор - Ліга фінансового розвитку.

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