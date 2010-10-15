«Єдине вікно» запрацює через 2-3 місяці

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ пообіцяв до кінця року уніфікувати й спростити роботу всіх дозвільних інстанцій, скоротивши їхню кількість із 12 тис. до тисячі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час наради з питань перспектив розвитку буровугільного комплексу в Кіровоградській облдержадміністрації.

«У більшій своїй частині всі послуги надумані. Введення «єдиного вікна» скоротить витрати часу й коштів підприємця, мінімізує корупцію. Та система, яка існує сьогодні, просто дискредитує владу», - сказав віце-прем`єр.

Він висловив переконання, що наступного тижня парламент прийме в другому читанні закон для забезпечення оформлення дозвільної документації за принципом «єдиного вікна».

«Зараз підприємцю, щоб почати свою справу, потрібно отримати близько 300 дозволів. Звичайно, необхідні процедури залишаться: екологічні, будівельні експертизи, але вони повинні проводитися без участі інвестора», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він пообіцяв, що з тисячі дозвільних послуг кількість платних скоротиться наполовину й по ним будуть затверджені єдині тарифи. Всі виручені кошти автоматично направлятимуться до Державного бюджету.

За словами віце-прем`єра, принцип «єдиного вікна» почне діяти в країні через 2-3 місяці.