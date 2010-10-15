У листопаді в Криму відбудеться Чорноморський економічний форум

26-27 листопада у Ялті пройде Міжнародний Чорноморський економічний форум, в якому очікується участь більш як 250 представників урядових, ділових, експертних кіл і ЗМІ з України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії, Румунії, Греції, Молдови, Вірменії і Азербайджану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Республіканський комітет Криму з інформації.

“Чорноморський економічний форум - міжнародна платформа для діалогу провідних представників влади і бізнесу в Чорноморському регіоні, організована під патронатом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Радою міністрів Криму», - йдеться у прес-релізі.

Захід проводиться з метою сприяння поліпшенню інвестиційного клімату, економічному розвитку і підвищенню конкурентоспроможності Чорноморського регіону в цілому і Криму зокрема

“До програми форуму увійдуть актуальні питання економічного і політичного потенціалу Чорноморського регіону, а також можливостей співпраці у ключових галузях і проектах - від транспортної інфраструктури, енергетики, сільського господарства, санаторно-курортного оздоровлення і туризму до захисту природних ресурсів Чорного моря», - зазначили в Рескомінформі.

З української сторони очікується участь глави держави, представників уряду, митної служби.