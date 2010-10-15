Головне за 15 жовтня

Новини дня

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Головними новинами дня стали повідомлення Держкомстату про результати роботи промисловості країни за дев`ять місяців та про агровиробництво, намір уряду приватизувати підприємства теплоенергетики...

Економіка

В Україні зростання промвиробництва становило 10,2%

В Україні зростання промислового виробництва у вересні поточного року, порівняно з вереснем 2009 року, становило 10,2%, у січні-вересні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 10,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у вересні ц.р., порівняно з серпнем, зростання промвиробництва становило 2,9%.

Фінрезультат підприємств України з "мінусовго" досяг 39 млрд. грн.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-серпні 2010 року становив 39 млрд. 631,9 млн. грн. проти «мінус» 3 млрд. 092,5 млн. грн. за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-серпні ц.р. прибуток отримали 55,3% підприємств країни – вони завершили 8 місяців із фінансовим результатом 99 млрд. 788,2 млн. грн.

Зі збитком січень-серпень ц.р. завершили 44,7% підприємств України, їх фінрезультат становив 60 млрд. 426,3 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 47% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 22 млрд. 024,5 млн. грн. Прибуток отримали 53% промпідприємств – вони завершили період із фінрезультатом 42 млрд. 444,4 млн. грн. Фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-серпень 2010 року становив 20 млрд. 419,9 млн. грн.

Путін готовний розглянути можливість участі України в Митному союзі та ЄЕП

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє про готовність розглянути можливість участі України в Митному союзі РФ, Білорусі та Казахстану і Єдиному економічному просторі з цими країнами.

Про це він сказав на зустрічі глав урядів країн-учасниць Митного союзу в Москві.

«Питання стосується наших партнерів по СНД, по ЄврАзЕс. Деякі з них, як ви знаєте, давно, з перших кроків обговорення створення Митного союзу, а потім і Єдиного економічного простору, виявляють пряму цікавість до спільної роботи в рамках цих інтеграційних об`єднань. Ми обговорювали ці питання і з Таджикистаном, і з Киргизстаном», - сказав В.ПУТІН.

«І зараз, коли відкинуто політичну лузгу в наших відносинах із Україною, ми бачимо зацікавленість і українських партнерів у тому, щоб отримати максимальні вигоди у сфері економіки, перш за все від участі в різних інтеграційних об`єднаннях. Ми готові будемо обговорити ці процеси й участь у цих процесах будь-яких наших партнерів на пострадянському просторі», - підкреслив він.

Фінанси

За тиждень відбудеться презентація проекту Митного кодексу – Тігіпко

Проект Митного кодексу буде презентовано через тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Харкові віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, говорячи про заходи, які можуть стабілізувати цінову ситуацію на ринку.

«Якщо говорити про сільське господарство, то на підході митне законодавство. Група підприємців – Рада підприємців, Рада роботодавців – закінчують (розробляти проект Митного кодексу). За тиждень ми видамо новий підхід до митного законодавства, де буде максимум прямих норм», - сказав він.

За словами С.ТІГІПКА, норми нового Митного кодексу будуть максимально наближені до європейських.

«Завдання, як і в Податковому кодексі, так і в Митному – мінімум контакту чиновника з бізнесом. Потрібно вийти на той варіант, як у Європі», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Податківців штрафуватимуть за несвоєчасне повернення ПДВ

Проект нового Податкогового кодексу передбачає застосування штрафних санкцій до податкових адміністрацій за несвоєчасне повернення податку на додану вартість.

Про це на прес-конференції у Харкові сказав віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Запроваджується режим автоматичного повернення ПДВ. На 23-й день після подання декларації вам повинні повернути ПДВ. Ні – включається штрафна санкція на податкову адміністрацію – 120% ставки Національного банку України. Не повертаєш, ти будеш як держава винен підприємству», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що, крім того, у проекті нового Податкового кодексу передбачено зменшенея у декілька разів усіх податкових штрафних санкцій і «ніде не посилено адміністрування». «Зменшили штрафні санкції за нашим податковим законодавством. До 500% були штрафні санкції, зараз у Податковому кодексі максимально 75% від обсягу порушення і то за третину порушень», - уточнив С.ТІГІПКО.

Паливно-енергетичний комплекс

Уряд готує до приватизації підприємства теплоенергетики – Тігіпко

Кабінет міністрів України найближчим часом почне підготовку підприємств теплової енергетики до приватизації.

Про це сказав віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про об`єкти, які готує уряд до приватизації найближчим часом.

«Зараз треба швидко знайти консультантів, які б допомогли нам розібратися з тепловою енергетикою. Дуже фондоємна галузь і для нас критична», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що процес генерації теплової енергії наразі дуже дорогий, неекономний і дає менше конкурентних можливостей для України на ринку енергії.

За словами С.ТІГІПКА, підприємства теплової енергетики потребують великих капіталовкладень для модернізації, й держава наразі не в змозі самостійно здійснити це.

«Маючи 50% ядерної енергетики, яка сьогодні дуже дешева й давала б нам хорошу конкурентну можливість, ми маємо 50% теплової, яка дуже дорога, неекономна, така, що потребує великої модернізації. Й там держава сама не справиться, туди треба залучати приватні інвестиції. Ось це найважливіше завдання в приватизації, якщо говорити про приватизацію найближчим часом», - сказав С.ТІГІПКО.

Бензин в Україні за тиждень подорожчав

З 8 по 15 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,1-0,3% (в середньому на 0,2%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 8 по 15 жовтня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 0,1% - з 6,79 грн./л до 6,80 грн./л; бензин А-92 – збільшилися на 0,1% - з 7,14 грн./л до 7,15 грн./л; бензин А-95 – збільшилися на 0,3% - з 7,46 грн./л до 7,48 грн./л; дизельне паливо – збільшилися на 0,3% - з 6,73 грн./л до 6,75 грн./л.

Агро

Аграрії України на 1 жовтня зібрали 34 млн. тонн зерна

Аграрії України, станом на 1 жовтня 2010 року, зібрали 33,9 млн. тонн зерна, що на 12,8% менше, ніж на аналогічну дату 2009 року. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зернові і зернобобові культури зібрані з площі 13 млн. га, що на 4% менше, ніж на аналогічну дату 2009 року, середня врожайність становить 25,8 ц/га.

Зокрема, пшениці зібрано 17,5 млн. тонн, що на 19,3% менше, ніж на 1 жовтня 2009 року, ячменю – 8,9 млн. тонн (на 19% менше). Жита зібрано 493 тис. тонн (на 50,8% менше), вівса – 490 тис. тонн (на 37,3% менше), проса – 120 тис. тонн (на 14,2% менше). Гречки зібрано 134 тис. тонн (на 72% менше), рису – 116 тис. тонн (на 68,9% більше). Кукурудзи зібрано 5,5 млн. тонн (у 2,7 разу більше).

Соняшнику зібрано 5 млн. тонн (на 31,4% більше), цукрового буряку – 4,8 млн. тонн (у 2,3 разу більше).

МінАП знизило прогноз виробництва цукру в 2010 році на 5%

Міністерство аграрної політики України знизило прогноз виробництва цукру в поточному році на 5% - до 2 млн. тонн.

Про це повідомив сьогодні в ході брифінгу в Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Зараз ми прогнози даємо в обсязі 2 млн. тонн», - сказав М.Присяжнюк, додавши, що раніше міністерство прогнозувало виробництво цукру в обсязі 2,1-2,2 млн. тонн.

За словами міністра, зниження прогнозу пов`язане з тим, що виробники «з обережністю дають обсяги виробництва цукру і цукристість», у зв`язку з чим частина цукру залишається поза балансом. Він повідомив, що підтвердженням цього став 2009 рік, коли згідно з балансом, дефіцит цукру на внутрішньому ринку складав близько 600 тис. тонн, але імпорт 260 тис. тонн виявився достатнім, свідченням чому, за словами міністра, є присутність цукру на внутрішньому ринку, не врахованого балансом.

Мінекономіки пропонує розширити асортимент товарів, на який поширюється держрегулювання цін

Міністерство економіки України пропонує розширити асортимент товарів, на який поширюється державне регулювання цін. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів «Деякі питання ціноутворення на окремі види товарів для основних соціальних і демографічних груп населення» опубліковано на сайті міністерства.

Документом пропонується встановити на борошно пшеничне і житнє, хліб, макаронні вироби, цукор, олію соняшникову граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 5% до оптово-відпускної ціни суб`єкта господарювання й граничні торгові (роздрібні) надбавки не вище 10% ціни закупівлі без урахування витрат на їх транспортування в міжміському сполученні; на крупи, яловичину, свинину, м`ясо птиці, сало, ковбаси варені, сосиски, сардельки, рибу свіжу, оселедці, молоко, сир, сир кисломолочний, спред, сметану, масло вершкове, яйця курячі, картоплю, капусту, моркву, буряк, цибулю, часник, дитяче харчування й товари для дітей граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10% до оптово-відпускної ціни суб`єкта господарювання й граничні торгові (роздрібні) надбавки не вище 10% ціни закупівлі без урахування витрат на їх транспортування в міжміському сполученні.

Крім того, пропонується встановити рентабельність виробництва (без урахування вартості сировини) при упаковці (фасуванні) продовольчих товарів, на які введено державне регулювання, на рівні не вище 5%; і рентабельність виробництва дитячого харчування на рівні не вище 10%.

Також документом пропонується ввести декларування зміни оптово-відпускних цін Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями на борошно пшеничне і житнє, хліб, макаронні вироби, цукор, олію соняшникову, крупи, яловичину, свинину, м`ясо птиці, сало, ковбаси варені, сосиски, сардельки, рибу свіжу, оселедці, молоко, сир, сир кисломолочний, спред, сметану, масло вершкове, яйця курячі.

Документом пропонується затвердити порядок встановлення цін на продовольчі товари, щодо яких введено державне регулювання методом встановлення торгових надбавок.

Згідно з порядком, декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари у разі, коли ці ціни збільшуються впродовж місяця більш ніж на 1%. Якщо продовольчі товари, щодо яких введено державне регулювання цін, є сировиною для виробництва інших соціально значущих продовольчих товарів, ціни на які регулюються, то зміна оптово-відпускних цін на такі товари, в разі збільшення впродовж місяця більш ніж на 1%, підлягає декларуванню.

Не підлягає декларуванню, впродовж маркетингового року, збільшення ціни в межах до 1% включно за кожен місяць, але не більше 3% з дати попереднього декларування або зміни цін.

ЖКГ

Тепло підключено в усіх регіонах, окрім Криму й Севастополя – МінЖКГ

На сьогодні запуск централізованого опалення завершено в 25 регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

За його даними, на сьогоднішній день введено в роботу 23 733 котельних, підключено до опалення 137216 житлових будинків, 12579 дитячих садків, 19504 навчальних закладів і 6466 лікарень.

Ю.ХІВРИЧ зазначив, що у зв`язку з теплими погодними умовами в Криму й Севастополі (температура повітря там становить плюс 14-17 градусів тепла), котельні працюють не в повному обсязі. При цьому всі газові й вугільні котельні в Криму запущені в роботу, в процесі запуску знаходиться котельні, що працюють на рідкому пальному. Об`єкти соціальної сфери й житлові будинки в північних районах півострова опалюються.

За словами міністра, з найкращими показниками в опалювальний сезон увійшли Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернівецька й Чернігівська області, де на 11 жовтня повністю опалювалися об`єкти соціальної сфери та житлові будинки.

Ю.ХІВРИЧ також повідомив, що в кожній області країни працюють оперативні диспетчерські служби з питань ЖКГ. Він звернувся до споживачів комунальних послуг з тим, щоб вони у разі надання неякісних послуг зверталися в місцеві диспетчерські служби або в диспетчерську службу при міністерстві.

Він додав, що міністерство веде моніторинг звернень громадян із проблемних питань, кожне звернення перевіряє Державна житлово-комунальна інспекція.