Головне за 16 жовтня

Новини дня

* * *

Основними новинами дня стали повідомлення про початок підготовки до переговорів Україна-Росія-ЄС з енергопитань, заява Азарова і Клюєва по РосУкрЕнерго, заява прем`єра про відкриття до 1 березня швидкісного трамваю у Києві...

У неділю на Правобережжі України очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом

17 жовтня, за прогнозами синоптиків, па Правобережжі України очікуються дощі, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці в Україні місцями спостерігатиметься туман. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у південних областях 3-8°, на сході та на півночі Лівобережжя від 3° морозу до 2° тепла; вдень 6-11° тепла, на півдні та на Закарпатті до 14°; у Криму вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Києві та області можливий невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

Нафта. Газ

В Україні готуються до переговорів Україна-Росія-ЄС з енергопитань

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив міністру палива та енергетики Юрію БОЙКУ розпочати підготовку до тристоронніх переговорів Україна-Росія-ЄС з енергетичних питань.

Як повідомляє Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, таке доручення голова українського уряду дав під зустрічі з міністром енергетики Російської Федерації Сергієм ШМАТКОМ.

Як зазначається, у зустрічі також брав участь Ю.БОЙКО.

М.АЗАРОВ нагадав, що під час офіційного візиту до Брюсселя запропонував Європейському Союзу провести тристоронні переговори щодо енергетичної сфери, і ця пропозиція була позитивно сприйнята.

«Україна до переговорів принципово готова, міністр палива і енергетики України отримав доручення готувати наше бачення порядку денного таких переговорів. Очевидно, щоб досягти успіху, щоб прогнозовано працювати, ми повинні спільно оцінити потреби і перспективи європейського ринку, а також спільно виробити переконливі гарантії того, що транзитних ризиків не існує і не буде існувати. Перспективи такої погодженої роботи насправді дуже значні», - заявив М.АЗАРОВ.

Азаров і Клюєв проти компенсацій “РосУкрЕнерго” з бюджету – ЗМІ

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ і перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ вважають претензії компанії “РосУкрЕнерго” необґрунтовано завищеними і виступають категорично проти будь-яких істотних компенсацій за рахунок держбюджету.

Про це повідомляє газета “Дзеркала тижня” (№ 38 за 16-22 жовтня) з посиланням на свої джерела, наближені до Кабінету міністрів.

Як нагадує видання, на сьогоднішній день вже дві судові інстанції в Україні підтвердили правомірність рішення Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм від 8 червня 2010 року, відповідно до якого НАК “Нафтогаз України” зобов`язана повернути компанії “РосУкрЕнерго” 12,1 мільярда кубометрів природного газу.

Для завершення процедури імплементації рішення Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм необхідно останнє рішення – Верховного суду України, зазначає “Дзеркало тижня”.

Транспорт

Азаров доручив до 1 березня повністю відкрити швидкісний трамвай у Києві

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив до 1 березня повністю відкрити лінію швидкісного трамваю у Києві.

Про це прем’єр заявив сьогодні під час церемонії відкриття першої черги швидкісного трамваю у Києві, звертаючись до першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА.

«Давайте 1 березня введемо її (лінію швидкісного трамваю – УНІАН) повністю»,- сказав Н.АЗАРОВ.

Як зазначив О.ПОПОВ, довжина лінії трамваю становить 10,1 км.

За годину швидкісний трамвай буде обслуговувати до 15-20 тис. пасажирів.

«Таким чином ми вирішуємо питання перевезення пасажирів з Борщагівки», - сказав він.

Також він повідомив, що кияни протягом тижня можуть їздити на швидкісному трамваї безкоштовно.

У зв’язку з відкриттям швидкісного трамваю, за його словами, з маршрутів, паралельних трамваю, буде прибрано до 80 одиниць маршрутних таксі.

Як відомо, швидкісна лінія трамваю з’єднає один з найбільших районів Києва Борщагівку з центральною частиною міста та залізничним вокзалом.

Трамваєм може буде дістатись до станції метро "Вокзальна" менш як за 26 хвилин.

Зокрема, на сьогоднішній день п’ять станцій першої черги трамваю повністю реконструйовані. На інших повна реконструкція буде завершена найближчим часом.

Подільський міст у Києві відкриють до кінця 2011 року

Кабінет Міністрів України планує до кінця 2011 року відкрити автомобільний рух Подільським мостом у Києві.

Про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Щодо Подільського мосту знайдено цікаве рішення, яке дасть змогу вже наприкінці 2011 року відкрити автомобільний рух», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що остаточне завершення будівництва самого мосту планується на 2012 рік.

Крім того, за його словами, будівництво цього мосту дасть змогу почати будівництво метро на лівий берег Києва, зокрема, до мікрорайону «Троєщина».