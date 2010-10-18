Сьогодні у Києві відбудеться зустріч Януковича і Чавеса

Сьогодні у Києві відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Боліваріанської Республіки Венесуела Уго ЧАВЕСОМ ФРІАСОМ.



Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України, зустріч розпонеться об 11.00. Потім відбудуться українсько-венесуельські переговори під головуванням обох президентів.



О 13.00 відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА та У.ЧАВЕСА з представниками українських, венесуельських та іноземних засобів масової інформації. (вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України, Зал державних заходів)



На 15.30 заплановано ознайомлення Президента Венесуели з виробничими потужностями Авіаційного науково-технічного комплексу ім. О.К.Антонова. (вул. Туполева, 1).