Нарешті Україна визнала, що асоціація з ЄС поки що неможлива

Робочий візит прем`єр-міністра України Миколи Азарова в Брюссель 13-14 жовтня був надзвичайно насичений зустрічами з керівництвом ЄС і переговорами на економічні і політичні теми. Серед економічних, передусім, - підготовка угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі, а також питання модернізації української ГТС. Політична складова - налагодження співпраці між Партією регіонів і Прогресивним Альянсом соціалістів і демократів європарламенту.

Асоціація і зона вільної торгівлі з ЄС "тиснуть на гальма"...

Ця поїздка примітна тим, що, нарешті, після багаторазових заяв представників Євросоюзу про те, що угода про асоціацію і ЗВТ між Україною і ЄС не може бути підписана незабаром, це визнала і українська влада. Відповідну заяву М. Азаров зробив у Брюсселі 13 жовтня після зустрічей з керівництвом Європейського союзу.

Усього лише тиждень тому в Таллінні український прем`єр висловив надію, що документ буде підготовлений до саміту УКРАЇНА-ЄС, який пройде 22 листопада. Правда, тоді М. Азаров передбачливо не уточнив, для чого він буде готовий - для підписання або, як прийнято в нинішньому, та і було в минулому уряді, для прийняття "за основу" з подальшим доопрацюванням у невизначені терміни.

Проте, Єврокомісія працює не як наш Кабмін. І якщо документ готовий, то він готовий не майже, не загалом, а повністю. Схоже, в Україні це вже затямили чітко.

"Терміни не є тут головними, хоча і затягувати не слід. Але у той же час ставити якісь реальні терміни, щоб, припустимо, 22 листопада підписати, - це через цілий ряд переговорних труднощів не є можливим", - заявив М. Азаров на брифінгу після зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Серйозні складнощі в переговорах дійсно виникли і, як стверджують інформовані про їх хід чиновники, через принципову позицію як ЄС, так і, що тішить, України. Вирішити їх на експертному рівні без втручання керівництва України і Євросоюзу було неможливо. Проте, М. Азарову, виходячи з його ж заяви, вдалося знайти компромісне рішення проблем.

"Позиції, які з`явилися в результаті наших консультацій, говорять про те, що компроміс досяжний і я поїду звідси з повною упевненістю, що ми, врешті-решт, досягнемо домовленості абсолютно з усіх питань", - сказав М.Азаров.

У принципі, угоду можна було б підписати і на саміті 22 листопада, а може і раніше. Проте, у цьому випадку Україна повинна була б погодитися на умови, виконання яких накрило б "мідним тазом" усе сільськогосподарське виробництво країни.

Про ГТС замовили слово

Про плани щодо переговорів з комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Оттінгером М. Азаров заздалегідь говорити не став. Сказав лише, що має намір передати ряд пропозицій з модернізації української газотранспортної системи. "Ми сьогодні з ним зустрічаємося, обговоримо ці пропозиції. Про досягнуті результати ми потім розповімо", - сказав він журналістам перед зустріччю, яка була запланована на кінець дня 13 жовтня. Наступного дня, коментуючи результати переговорів, український прем`єр повідомив, що Європейська комісія ініціюватиме трибічну зустріч ЄС-Україна-Росія для обговорення ряду проектів співпраці в енергетичній сфері, у т.ч. щодо модернізації ГТС.

"Наші пропозиції єврокомісар з цікавістю сприйняв, і перший позитивний результат полягає в тому, що Єврокомісія ініціюватиме проведення трибічної зустрічі для обговорення цілого ряду спільних проектів. Трибічна зустріч - мається на увазі Європейський Союз, Україна і Росія. Ми вітаємо таку зустріч", - сказав М.Азаров.

При цьому прем`єр не уточнив, про які саме проекти, окрім модернізації ГТС, йде мова. "Розуміння є, інтерес є, але подивімося, як розвиватимуться події", - підкреслив прем`єр-міністр.

Також він не став уточнювати рівень трибічної зустрічі, лише зазначив, що на першому етапі питання обговорять відповідальні особи під егідою єврокомісарів цих проектів, які відповідають за реалізацію. Варто нагадати, що раніше в Єврокомісії не унеможливлювали проведення восени трибічної зустрічі для обговорення питання модернізації ГТС на вищому рівні.

Здійснення мрії Азарова в руках Тимошенко

Під час зустрічі з українським прем`єром президент європарламенту Єжи Бузек говорив про необхідність співпрацювати з опозицією. М. Азаров тільки "за", та ось опозиція упирається.

"Я сказав панові президентові, що я мрію конструктивно співпрацювати з опозицією, і я прошу його, щоб він звернувся до нашої опозиції і закликав її до конструктивної співпраці з урядом", - сказав прем`єр. Журналісти поцікавилися, чи готовий Є. Бузек виконати це прохання. У відповідь М. Азаров дав зрозуміти, що він оцінив жарт українського прем`єра, сказавши, що опозиція як і журналісти завжди проти влади, проте, з ними потрібно співпрацювати.

"Я маю певний досвід перебування при владі у моїй країні: коли ти при владі, то завжди здається, що опозиція не дуже позитивна і робить не те, що нам хотілося б, але "її треба брати на борт", - сказав Є.Бузек.

Партія регіонів обирає соціалістів

Другий день перебування у Брюсселі М. Азарав присвятив переважно партійним питанням. Він провів переговори і підписав меморандум про співпрацю між Партією регіонів і Прогресивним Альянсом соціалістів і демократів європарламенту.

Вибір лівоцентристів для співпраці досить несподіваний, проте, стратегічно виправданий тим, що це друга за значущістю політична сила у європарламенті після Європейської народної партії, до складу якої входять українські "Батьківщина" та "Наша Україна". Крім того, очікується, що у 2012 році європарламент очолить голова групи соціал-демократів Мартін Шульц.

Пояснюючи на брифінгу, чому ПР вибрала у друзі групу М. Шульца, М. Азаров зазначив, що головне - підтримка фракції європейських соціалістів і демократів європейського вектора політики України. У той же час, М. Азаров заявив, що ЄНП "у принципі заперечує європейську інтеграцію України".

Це висловлювання викликало здивування у багатьох експертів і дало свіжий привід опозиції для критики Партії регіонів та її голови.

Заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря буквально через декілька годин після появи коментаря М. Азарова у стрічках новин інформагентств заявив, що слова голови ПР свідчать про його некомпетентність як у зовнішній політиці, так і в ідеології європейських партій, оскільки ЄНП завжди заявляла про підтримку України на шляху євроінтеграції.

Але повернемося до візиту М. Азарова у Брюссель. На другу половину дня 14 жовтня була запланована культурна програма. Український прем`єр у вузькому колі супроводжуючих осіб відвідав Будинок музей Пітера Рубенса в Антверпені. Після чого з аеропорту "Брюссель-Насьйональ" він відбув у Київ.

P.S. Під час візиту М. Азарова у Брюссель журналісти, які очікували початку переговорів біля входу в будівлю Єврокомісії, стали свідками, як чоловік у спортивних трусах абсолютно безперешкодно пройшов через охорону і пішов до ліфта, щоб, як з`ясувалося, зайняти своє робоче місце і працювати на благо Європейського союзу. Чиновник просто під час обідньої перерви вирішив зробити пробіжку по парку, який є неподалік. Пізніше у спортивній формі в будівлю ЄК пройшли ще декілька чиновники-спортсменів.

"Який бардак в установі! Немає на них нашого Толстоухова", - жартома бідкався хтось із журналістів.

Юрій Дощатов (УНІАН)