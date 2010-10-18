В Україну прибув Президент Венесуели Чавес

В Україну з візитом прибув Президент Боліварійської Республіки Венесуела Уго ЧАВЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою одноденного візиту, зараз запланована зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом Венесуели У.ЧАВЕСОМ.

Після цього відбудуться українсько-венесуельські переговори під головуванням президентів.

Також сьогодні після зустрічі з журналістами, яка відбудеться спільно з главою Української держави, У.ЧАВЕС відвідає Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О. Антонова.