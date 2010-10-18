В Індії відкрилася найбільша у світі біржа алмазів

Bharat Diamond Burse, найбільша у світі біржа алмазів, відкрилася 17 жовтня в індійському Мумбаі, повідомляє Стрічка.ру з посиланням на The Hindu.

Біржа розташовуватиметься на площі у 80 тисяч квадратних метрів, на ній зможуть працювати 2,5 тисячі алмазних трейдерів.

Вартість спорудження біржового комплексу в Мумбаі склала 250 мільйонів доларів. Будівля складається з 8 веж по 9 поверхів кожна. На території комплексу разом з трейдерами і представниками алмазних компаній працюватимуть деякі банки і митниця.

Очікують, що оборот BDB наступного року досягне трильйона рупій (22,7 мільярда доларів). У 2009-2010 роках експорт алмазів з Мумбаі складав близько 610 мільярдів рупій.

Індія є одним з провідних виробників і споживачів коштовних каменів у світі. Зараз в Індії гранують 90 відсотків усіх алмазів. Продажі алмазів і діамантів за кордон складають 16% від усього індійського експорту.