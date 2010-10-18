Захід і центр України за зміну мерів, південь і схід - за стабільність влади - соціолог

Захід і центр України виступають за зміну мерів міст, а південь і схід висловлюються за стабільність влади.

Про таку тенденцію електоральних смаків повідомив на прес-конференції в УНІАН директор соціологічної компанії "SocioMediaGroup" Владислав МЕЛЬДМАН.

За його словами, "SocioMediaGroup" у жовтні провела ряд досліджень у різних населених пунктах України.

В. МЕЛЬДМАН зазначив, що, згідно з результатами останнього дослідження в Цюрупинську Херсонської області, Рубежі Луганській області, Ірпені Київської області і Володимир-Волинському Волинської області, соціологи виявили, що жителі Цюрупинська і Рубежа не бажають міняти мера, а в Ірпені і Володимир-Волинському падає рейтинг міської влади.

Як сказав В. МЕЛЬДМАН, за продовження повноважень діючої влади Рубежа ще на одну каденцію виступають понад 70% опитаних місцевих жителів.

Згідно з даними соціологічної компанії "SocioMediaGroup", 74,3% жителів Рубежа вважають, що зараз не час міняти міського голову. Це підтверджується і тим, що за мера Рубежа Анатолія БУСЕНКОВА, якби вибори в місті відбулися в найближчу неділю, проголосували б 37,7% виборців. У той же час значно впав рейтинг його опонента Костянтина КОЗЮБЕРДИ - за нього проголосували б 16,6% виборців. Рейтинг інших суперників А. БУСЕНКОВА сумарно не перевищує 15%.

Схожі електоральні настрої спостерігають і в Цюрупинську, 67,3% опитаних жителів якого переконані, що на цей момент потрібно, щоб міським головою залишилася Людмила ЗАРІЧНА. За неї, якби вибори відбулися в найближчу неділю, проголосували б 39,3% виборців. При цьому значно впав рейтинг її опонентів Василя ПЛОТНІКОВА (за нього проголосували б 14,3% виборців), Володимира ЛЬОНЯ (8,7%) і Дмитра ОСИПОВА (6,7%).

Соціолог зазначив, що кардинально протилежна ситуація в Ірпені. Дослідження показало, що якби вибори в місті відбулися в найближчу неділю, то мером Ірпеня став би лідер громадської організації "Нові особи" Володимир КАРПЛЮК, за якого проголосували б 30,4% жителів міста. За його опонента Володимира СКАРЖИНСЬКОГО свої голоси готові віддати 8,6% опитаних. А діючий мер Ірпеня Олег БОНДАР набрав би 5,9% голосів виборців.

Аналогічна ситуація і у Володимир-Волинському, де згідно з результатами дослідження, перемагає представник партії "Справедливість" Анатолій СОРОКА. За нього віддали б голоси 34,3% виборців. На 5,7% відстає від нього діючий мер Петро САГАНЮК, обраний у 2006 році від БЮТ, а на цих виборах висунений партією Сергія ТІГІПКА "Сильна Україна". Рейтинг П. САГАНЮКА складає 27,8%. Замикає трійку представниця "Нашої України" Віра ЧАЙКОВСЬКА-ТАРЛИКОВА, за яку готові віддати голоси 11,7% респондентів.

В. МЕЛЬДМАН зазначив, що хоч дослідження і дає їм можливість "намалювати певну картинку", у цілому в Україні ситуація напередодні дня голосування неоднозначна.

За його словами, наприклад, на сьогодні підтримка кандидатів від Партії регіонів навіть на сході і півдні не означає безумовної перемоги.

Опитування проводили 12-16 жовтня. Сумарно було опитано 3560 респондентів з урахуванням соціально-демографічних характеристик, які представляють доросле населення міст у віці від 18 років. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує 3,2%.