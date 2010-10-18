Янукович на запрошення Чавеса здійснить візит до Венесуели
Президент Венесуели Уго ЧАВЕС заявляє про досягнуту домовленість про візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Венесуели.
Як передає кореспондент УНІАН, про це У.ЧАВЕС сказав сьогодні на спільній з В.ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції у Києві.
У.ЧАВЕС також повідомив про досягнуті домовленості провести у листопаді і грудні як у Києві, так і в Каракасі засідання міждержавних робочих груп з метою опрацювання нормативно-правової бази щодо розвитку подальших відносин України і Венесуели.
«Щоб ми були готовими до зустрічей президентів у Каракасі на початку 2011 року», - заявив У.ЧАВЕС, наголосивши, що метою візиту буде підписання першої стратегічної дорожньої карти для поглиблення відносин України і Венесуели у галузях енергетики, нафтохімії, сільського господарства, промисловості, науково-технічній, освітній галузях тощо.
«Зараз розпочинається нова історія. Давайте зіграємо в ній роль. Нехай живе Україна!», - наголосив Президент Венесуели.