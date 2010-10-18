Головне на 18 жовтня

Україна ввела квоти на експорт зерна і гречки. Відповідну постанову Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 938 «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 г.», розміщено на урядовому сайті.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці та жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено обсягом 1 тис. тонн.

Квоти введені терміном до 31 грудня 2010 р.

Наголошується, що постанова набирає чинності з дня опублікування.

Документом затверджено також порядок видачі ліцензії на експорт зазначеної продукції і розподілу квот.

Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої Мінекономіки суб`єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою, протягом 15 календарних днів після публікації на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про початок реєстрації заявок.

Разом із заявкою суб`єкт господарської діяльності подає висновки Мінагрополітики про наявність у нього обсягу сільськогосподарської продукції, визначеної у заявці, і можливості її експортувати.

Загальний обсяг квот розподіляється комісією пропорційно обсягам, визначеним у висновках Мінагрополітики.

Нерозподілений обсяг квот підлягає повторному розподілу.

Україна в рейтингу найбагатших країн світу зайняла передостаннє місце серед 40 європейських держав.

Про це йдеться у звіті Global Wealth 2010 швейцарського банку Credit Suisse.

Згідно з даними звіту, яким володіє УНІАН, середній розмір статку громадянина України становить 2 тис. 700 доларів, що лише на 200 доларів більше, ніж в найбіднішій державі Європи - Молдові.

Разом з тим за останнє десятиріччя „середній” молдаванин збільшив свої статки у майже 4 рази, в той час як українець - утричі.

За даними Credit Suisse, серед безпосередніх сусідів України найбагатшими виявилися громадяни Польщі, середні статки яких склали 28,6 тис дол., Угорщини (26,6 тис. дол.) та Румунії (12,4 тис. дол.).

Середній статок росіян склав понад 10 тис. дол., що в 6 разів більше показників 2000-го року, а білорусів - 6 тис. доларів, що майже втричі більше.

Українці виявилися біднішими за грузинів, середній статок яких склав понад 13 тис. доларів, китайців (більше 17 тис.) та турків (майже 25 тис.).

Дані звіту свідчать, що максимальний розмір статку українців був досягнутий в 2007 році, коли в середньому становив 6 тис. дол., але наступного року – через світову кризу – він впав до 4 тис., а в минулому - до 2,5 тис. доларів.

Експерти Credit Suisse підрахували, що загалом з 2000 по 2010 рік особистий добробут всіх жителів планети зріс більш ніж на 40% і оцінюється приблизно в 200 трлн. дол. У середньому кожен став багатшим на 43% і має статки у 43,8 тис. доларів.

ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" і компанія "Петролеос де Венесуела" підписали контракт на поставку венесуельської нафти до Білорусі у 2011-2013 роках обсягом 10 млн. тонн щороку.

Як повідомляє прес-служба Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, відповідний документ було підписано між компаніями у рамках візиту до Білорусі Президента Венесуели Уго ЧАВЕСА.

Окрім того, ДВО "Білоруснафта" і АТ "Венесуельська нафтова компанія" підписали Меморандум про взаєморозуміння, який припускає збільшення площі спільного білорусько-венесуельського підприємства "Петролера БелоВенесолана". Документ підтверджує намір Венесуели передати Білорусі два нові родовища, що, з урахуванням тих, що є, дозволить білоруській стороні видобувати на території Венесуели більш як 1 млн. тонн нафти на рік.

У.ЧАВЕС заявив, що гарантує стабільність поставок нафти до Білорусі. "Ми у курсі, що ваші нафтопереробні заводи потребують нафти. У білоруських НПЗ не буде нестачі нафти на роки вперед. Мати нагоду привезти нафту з Венесуели у серце Європи на ваші НПЗ - це стратегічно важливо для нас. Ви нам дозволяєте створювати нові шляхи для торгівлі нашою нафтою. Ми пишаємося тим, що наші кораблі можуть доставляти до Білорусі або через Чорне, або через Балтійське море нашу нафту", - сказав Президент Венесуели.

У свою чергу, О.ЛУКАШЕНКО подякував венесуельській стороні за організацію поставок до Білорусі вуглеводневої сировини. "Ми особливо вдячні керівництву і працівникам Венесуельської нафтової компанії, яка виконує всі домовленості", - цитує прес-служба слова О.ЛУКАШЕНКА.

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у вересні 2010 року збільшилася на 11,7 тис. чоловік, порівняно з серпнем, і на 1 жовтня ц.р. становила 408,1 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 22,5%, або 118,6 тис. осіб (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 жовтня 2010 року становив 1,5% від кількості населення працездатного віку, що на 0,1% більше, ніж у серпні, і на 0,4% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 жовтня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилася на 32,4% порівняно з показником на 1 січня ц.р. і становила 279,5 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 76,74 грн. – до 739,03 грн.

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-вересні скоротили видобуток природного газу на 5,7%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 14,3 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні видобуток нафти в Україні скоротився на 12,8%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1,936 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні за 9 місяців скоротився на 7,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 711,0 тис. тонн, а газу нафтового супутнього скоротилася на 14,1% - до 489,0 млн. куб. м.

Верховна Рада 4 листопада планує розглянути в другому читанні проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він нагадав, що через два дні завершується представлення пропозицій до проекту Податкового кодексу для підготовки його до другого читання.

В. ЛИТВИН повідомив, що у суботу він мав розмову з головою Комітету ВР з питань податкової політики Віталієм ХОМУТИННИКОМ, який запевнив, що над проектом Податкового кодексу плідно працюють. Голова ВР також попросив інші парламентські комітети приєднатися до цієї роботи.

Також, за словами В. ЛИТВИНА, по цьому документу необхідно знайти загальну точку зору з урядом. "Я прошу уряд, щоб ми працювали разом, для того, щоб на наступний пленарний тиждень, десь, орієнтовно, 4 листопада, ми могли вийти на розгляд цього питання. Але, у той же час, нам потрібна висока міра домовленості", - сказав В. ЛИТВИН.

Європейський Союз, Україна та Росія можуть обговорити питання співпраці у сфері енергетики 22 листопада.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник Єврокомісії Марлін ХОЛЗНЕР.

“Розглядається можливість організації такої зустрічі 22 листопада”, - сказала вона.

За словами представника Єврокомісії, того дня у Брюсселі відбудеться конференція, присвячена 10-й річниці Енергетичного діалогу між ЄС та Росією, а також саміт Україна-ЄС.

Разом з тим, остаточна дата зустрічі та рівень неформальних дискусій поки не визначені.

Україна видобуватиме нафту і газ на території Венесуели. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній p Президентом Венесуели Уго ЧАВЕСОМ прес-конференції, яка відбулася за результатами українсько-венесуельських переговорів у Києві.

«Ми з Президентом ЧАВЕСОМ домовилися про те, що Україна почне видобуток нафти і газу на території Венесуели», - повідомив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що це питання буде одним із пріоритетних у контексті українсько-венесуельських відносин.

Впродовж січня-вересня цього року підприємства, які входять в структуру НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 31,264 млрд. куб. м природного газу на загальну суму 45,031 млрд. грн, за який сплачено 40,437 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива і енергетики України.

У повідомленні наголошується, що рівень розрахунків всіх споживачів за газ в січні-вересні збільшився на 1,9 процентних пунктів, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 89,8%.

Україна найближчим часом розпочне транспортування венесуельської нафти до Білорусі нафтопроводом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції з Президентом Венесуели Уго ЧАВЕСОМ, яка відбулася за результатами українсько-венесуельських переговорів у Києві.

«Що стосується транспортування венесуельської нафти у бік Білорусі - ми її будемо транспортувати стільки, скільки її буде надходити до чорноморських портів України», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «сьогодні ми транспортуємо цю нафту у цистернах, але вже найближчим часом ми перейдемо на транспортування нафтопроводом».

«Це наш план, який ми намітили у відносинах із Венесуелою і Білоруссю. І у подальшому в цьому трикутнику ми домовилися, що ми це питання будемо вирішувати спільно», - підкреслив також Президент України.

Водночас він заявив, що жодного разу не чув, щоб російська сторона заважала процесу транспортування венесуельської нафти через територію України до Білорусі.

«Ми вважаємо, що вирішення цього питання для Білорусі у жодному не суперечить інтересам Росії. Це не порушує відносини України і Росії», - також наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу Президент Венесуели У.ЧАВЕС заявив, що співпраці Венесуели з Білоруссю в енергетичній сфері жодним чином не має негативного впливу на інтереси інших країн.

Зокрема, він запевнив, що обговорив напередодні це питання із прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ та не почув від нього жодних заперечень.

За розрахунками Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, пляма забруднюючих речовин, яка утворилася внаслідок катастрофи на алюмінієвому комбінаті в Угорщині, може досягти української території орієнтовно 20 – 21 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

За данними прес-служби, Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря продовжує щоденний відбір проб води у р.Дунай біля Рені та Ізмаїла (дельта Дунаю).

За результатами моніторингу 11-17 жовтня, вміст забруднюючих речовин у воді не перевищує гранично допустимі концентрації, показники PH, вмісту заліза та загальної мінералізації знаходяться на рівні фонових значень.

(УНІАН)