Курс НБУ на 19.10.10

Офіційний курс НБУ на 19.10.10100 USD - 791.1600 (18 жовтня - 790.9000)100 EUR - 1099.3959 (18 жовтня - 1114.2990)10 RUR - 2.5920 (18 жовтня - 2.6255)Облікові курси банківських металів на 19.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107577.98 (18 жовтня-108926.70)961 XAG 10 Срібло-1900.37 (18 жовтня-1931.38)962XPT10Платина-132677.53(18 жовтня-134532.09)964XPD10Паладій-45412.58 (18 жовтня-47216.73)

Офіційний курс НБУ на 19.10.10 100 USD - 791.1600 (18 жовтня - 790.9000) 100 EUR - 1099.3959 (18 жовтня - 1114.2990) 10 RUR - 2.5920 (18 жовтня - 2.6255) Облікові курси банківських металів на 19.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107577.98 (18 жовтня-108926.70) 961 XAG 10 Срібло-1900.37 (18 жовтня-1931.38) 962XPT10Платина-132677.53(18 жовтня-134532.09) 964XPD10Паладій-45412.58 (18 жовтня-47216.73)

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