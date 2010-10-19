Анонс на 19 жовтня

* Відбудеться виїзне засідання робочої підгрупи «Реформа житлово-комунального господарства» робочої групи «Регіональне економічний розвиток» Комітету економічних реформ при Президентові України. Захід пройде під головуванням міністра з питань житлово-комунального господарства України Юрія Хіврича. Основне питання - реалізація Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства в частині створення та функціонування ефективного власника житла. Буде продемонстрований досвід створення ОСББ у м. Бориспіль. Учасники: перший заступник міністра з питань ЖКГ України Григорій Семчук, директор департаменту стратегії реформування Мінжитлокомунгоспу Наталія Олійник, Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук, голова ОСББ «Затишна оселя» Олена Петренко, юрист Інституту місцевого розвитку Дмитро Левицький, керівник житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко.

* Відбудеться бізнес-сніданок, організований Європейською Бізнес Асоціацією та компанією "Ернст енд Янг" для обговорення проекту Податкового кодексу, прийнятого в першому читанні. Учасники: Анна Дерев`янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації; Володимир Котенко, партнер, керівник податково-юридичного відділу "Ернст енд Янг", голова Податкового комітету Європейської Бізнес Асоціації; Ігор Чуфаров, старший менеджер податково-юридичного відділу "Ернст енд Янг".

* У Державній митній службі України відбудеться прес-конференція, присвячена підсумкам роботи Служби за 9 місяців 2010 року з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

* Круглий стіл на тему: «Що не встигла зробити держава до приватизації «Укртелекому»?». Організатори - тижневик «Коментарі:» та Інтернет-видання proIT. 13 жовтня Фонд Держмайна оголосив тендерні умови приватизації ВАТ «Укртелеком». Конкурс відбудеться 28 грудня, але державний оператор і досі залишається не зовсім готовим до продажу. Учасники: Сергій Бойко, президент компанії «Воля», Олег Гусєв, член комісії УСПП з питань науки і технологій; Олександр Данченко, ген.директор компанії «Датагруп»; Тетяна Попова, голова правління Інтернет-асоціації України; Іван Пєтухов, член правління Інтернет-асоціації України; Володимир Хіленко, член Національної комісії з питань регулювання зв`язку України; Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі:».

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: "Фармацевтичний ринок Росії та України. Питання та відповіді". Учасники в Києві: Олексій Соловйов, головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів; представник Комітету ВРУ з питань охорони здоров`я; представник Міністерства охорони здоров`я України. Учасники в Москві: Сергій Колесников, заступник голови Комітету ГД з охорони здоров`я, академік РАМН, Давид Мелік-Гусейнов, доцент ММА ім. Сєченова; представник Росздравнадзора.

* Відбудеться відкриття інвестиційного форуму ICU 2010 «Україна: на шляху до безхмарного майбутнього?», На якому будуть обговорюватися перспективи розвитку економіки України в 2011 р. та її інвестиційні можливості з урахуванням тенденцій у світовій економіці. Організатор форуму: група компаній «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU). Спеціальний гість форуму - Нуріель Рубіні - економіст зі світовим ім`ям, який першим передбачив глобальну економічна кризу 2007-2009 рр.

* Прес-конференція на тему: «19 жовтня в 2010 р. на арені НСК "Олімпійський" залитий останній куб бетону (Завершено розміщення ригелів верхнього ярусу трибун VIP-зони)». Учасники: ген.директор НСК «Олімпійський» Житесс Аркіссандаш, президент генпідрядника з виконання загальнобудівельних робіт АТ ХК «Київміськбуд» Михайло Голиця, представники субпідрядних організації «Комотек», «Солстрой», ТОВ «МЖК-1» і «Мжкбуд».

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Як розкрадається єдиний в Україну золоторудник". Про ситуацію на підприємстві та підсумки судової тяганини розповість представник ліквідатора ТОВ «Закарпатполіметали» Володимир Гуртовий (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 906 48 26. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Підписання Кредитної угоди між Україною й Європейським банком реконструкції та розвитку та Проектної угоди (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська») між державним підприємством «Національна Енергетична компанія «Укренерго» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Масові протести підприємців проти прийняття Податкового кодексу: головні соціальні ризики, економічні та політичні наслідки для держави». Організатор: Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності. Учасники: Оксана Продан, екс-голова Ради підприємців при КМУ; Дмитро Ляпін, експерт Національного інституту стратегічних досліджень; Олександр Данилюк, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності; Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі». Учасники прес-конференції дадуть експертну оцінку соціально-економічної ситуації, яку спровокував процес обговорення і прийняття Податкового кодексу. Будуть спрогнозовані перспективи загальнонаціональної акції протесту підприємців проти економічної політики Президента і уряду, призначеної на 21 жовтня в 2010 р., день, коли проект кодексу запланований до розгляду Верховною Радою України у другому читанні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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