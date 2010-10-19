24 жовтня вводять безвізовий порядок поїздок громадян України та Чорногорії
24 жовтня набуває чинності угода між Кабінетом міністрів України та урядом Чорногорії про взаємні поїздки громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ. За його словами, положеннями цієї угоди вводиться безвізовий порядок в'їзду громадян України і Чорногорії, виїзду, дотримання транзитом по території держави іншої договірної сторони на підставі проїзних документів дійсних для виїзду за кордон, а також їх перебування терміном до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.
У той же час, згідно з положеннями угоди, громадяни держав сторін, які бажають знаходитися на території держави іншої сторони більше 90 днів або з метою працевлаштування, повинні звернутися в дипломатичні представництва або консульські установи іншої сторони для оформлення відповідних віз. При цьому угодою передбачають відміну усіх зборів з оформлення віз для громадян держав обох сторін.