Американські наркокартелі будуть везти кокаїн у Європу через Україну? - версія Держмитслужби

Державна митна служба України припускає, що американські наркокартелі шукають канали постачань наркотиків в Європу через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник директора департаменту з боротьби з контрабандою і порушенням митних правил - начальник відділу організації боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї Держмитслужби Олександр ПІВНЯК сьогодні під час прес-конференції.

"Це може бути тільки наша версія про те, що американські наркокартелі використовують Україну для контрабанди кокаїну, можна сказати, це їх спроба налагодити постійний канал на європейських споживачів", - зазначив він.

За його словами, у 2010 році українські митники провели аналіз виявленої контрабанди партій наркотиків в Іспанії та Німеччині. "Можливо, американські наркоторговці вирішили спробувати використовувати той маршрут, який вони вже давно не використали, а саме - через морські порти України, зокрема - порт Одеси"", - додав О.ПІВНЯК.

У Держмитслужбі також зазначили, що в поточному році в Україні було виявлено 1,927 тонн кокаїну, 32,8 кг канабісу, 551 тис. капсул трамадолу, 24 тис. пігулок психотропних речовин.