Саркозі: через 10-15 років між ЄС та РФ буде економічний і безвізовий простір

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ вважає, що через 10-15 років між Євросоюзом і Російською Федерацією буде створено економічний і безвізовий простір.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ в Довілі.

"Моя особиста точка зору - через 10-15 років буде загальний економічний простір між Євросоюзом і Росією з відміною візового режиму і загальною концепцією безпеки", - заявив Н.САРКОЗІ.

За його словами, питання про візи дуже важливе для Росії, і йому приділили увагу на переговорах.

"Німеччина і Франція розглядають Росію як країну-друга, тому нам необхідно зблизити наші позиції. Ми домовилися, що у візовому питанні ми просуватимемо крок за кроком", - сказав Н. САРКОЗІ, зазначивши, що вирішення цього питання просувається. А. МЕРКЕЛЬ також сказала, що питання про введення безвізового режиму з РФ повинне вирішуватися покроково.

"Німеччина ввела полегшення у короткострокових візах, в наступному кроці ми можемо перейти до багаторічних віз", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

У свою чергу, Д. МЕДВЕДЄВ підкреслив, що усі розуміють, що візи треба відмінити, але це не можна зробити "вольовим шляхом".

"Ми домовилися про дві речі стосовно наших країн. Ми розуміємо, що це має бути процес. Треба оцінити тільки рамки цього процесу і ми розуміємо, що цей процес повинен мати свою "дорожню карту", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

"Наступний раунд консультацій повинен проходити вже, природно, за участю усіх сторін. Я вважаю, що це було б розумно зробити в ході роботи з Єврокомісією у рамках відвідування Брюсселю. Ну і, звичайно, на інших майданчиках ми цю роботу з іншими державами теж продовжимо", - додав він. Як повідомляв УНІАН, 26 лютого постійний представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ заявив, що неготовність Європейського Союзу до безвізового режиму з Росією пояснюють політичною позицією деяких країн Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ неодноразово заявляв про готовність РФ перейти на безвізовий режим з ЄС на основі взаємності.