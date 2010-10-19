У Севастополі підприємці на годину перекрили рух - протест проти проекту ПК

Севастополь. 19 жовтня. УНІАН. Близько 300 севастопольських представників малого і середнього бізнесу сьогодні під час акції протесту проти запропонованого владою проекту Податкового кодексу, перекрили рух автотранспорту по одній з центральних вулиць міста.

Як передає кореспондент УНІАН, до такого кроку, який супроводжувався скандуванням: "Ганьба"!, "Платити не будемо"!, підприємці, які спочатку просто проводили пікет, вдалися на знак незгоди з тим, що до них не вийшли представники влади. Зокрема, підприємці виступили проти рішення центральної влади підвищити платежі до Пенсійного фонду України.

У результаті, у перерві роботи сесії міськради до пікетників вийшов голова Севастопольської міської державної адміністрації, депутат міськради Валерій САРАТОВ і пообіцяв донести їх вимоги до керівництва країни. Після цього проїзд для транспорту по вулиці Леніна був відновлений.

В. САРАТОВ, відповідаючи на питання журналістів чи "Вдалося досягти консенсусу з підприємцями"? сказав: "Це мій обов'язок - зібралися люди, потрібно з ними спілкуватися, потрібно виходити на діалог". Крім того, він узяв на себе "зобов'язання довести точку зору пікетувальників до відома Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів України". У той же час, він не погодився з такою формою протесту як перекриття руху транспорту.