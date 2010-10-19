Alawar продаватиме ігри через EX.UA

Великий видавець і дистриб'ютор казуальних ігор - Alawar Entertainment - використовуватиме файлообмінню мережу Ex.ua, як торговельний майданчик.

Як розповів УНІАН представник Alawar Entertainment в Україні Тимофій Мацкевич, планується, що проект на Ex.ua запуститься до листопада 2010 року. Спеціально для цього проекту на Ex.ua буде запущений розділ, який міститиме тільки ігри Alawar.

Співпраця Ex.ua і Alawar - рідкісний приклад партнерських стосунків між правовласником і файлообмінною мережею, сама концепція якої від початку припускає безкоштовний доступ до контенту. В Україні таких прецедентів не було, запевняє представник Ex.ua Юрій Пісковий.

"Для того, щоб показати користувачам, які звикли до безкоштовного контенту, наш доброзичливий настрій, ми роздамо безкоштовно близько 100 тис. ігор. Після цього ігри будуть доступні за стандартною ціною в 50 грн.", - додав Тимофій Мацкевич.

За оцінками Т. Мацкевича, об'єм українського ринку казуальних ігор складає 3-4,5 млн. дол.

Довідково. Ігрова колекція Alawar Entertainment налічує понад 200 власних проектів для PC, серед яких серії "Весела ферма", "Скарби Монтесуми", "Масяня" і онлайн гра "Суперферма". Всього у Alawar 500 казуальних ігор.

Раніше Alawar співпрацював в Україні з інформаційно-розважальними порталами, зокрема з Uaportal.com, Games.online.ua, Games.bigmir.net, games.i.ua, games.tochka.net і games.most.ua.