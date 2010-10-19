У Чехії затримано екс-міністра економіки України Данилишина - МВС

Сьогодні від Національного центрального бюро Інтерполу Чеської Республіки надійшло повідомлення про те, що громадянина Богдана ДАНИЛИШИНА, який перебував в міжнародному розшуку, затримано на території цієї країни.

Про це УНІАН повідомили у Департамент зв'язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні зазначається, що Б.ДАНИЛИШИН “обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”. “Він, працюючи на посаді міністра економіки України, був відповідальною особою за забезпечення виконання міністерством функцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань координації державних закупівель. Використовуючи свій службовий статус та порушуючи передбачені чинним законодавством вимоги, Богдан ДАНИЛИШИН сприяв службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю у застосуванні неконкурентного способу закупівлі. Наслідком цих дій стало неефективне та надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, призвело до збитків держави в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 мільйона гривень”, - говориться в повідомленні ДЗГ МВС України.

Також зазначається, що “16 серпня цього року Головним управлінням боротьби з організованою злочинністю МВС України заведено оперативну-розшукову справу категорії "Розшук". Ще за два дні до Укрбюро Інтерполу надійшло доручення Генеральної прокуратури України щодо оголошення ДАНИЛИШИНА у міжнародний розшук. Тоді ж було виставлено так звану "червону картку" Інтерполу, що означає розшук правоохоронними органами особи, яка скоїла злочин”.

Під час проведення розшукових заходів упродовж серпня цього року Укрбюро Інтерполу отримувало негативні відповіді з Національних центральних бюро цієї міжнародної організації в Австрії та в Італії. Також Укрбюро Інтерполу проводилася перевірка оперативної інформації щодо можливого перебування розшукуваного на території Німеччини, але вона не підтвердилася.

Про затримання Б.ДАНИЛИШИНА в Чехії поінформовано ініціатора розшуку та Генеральну прокуратуру України, додали в ДЗГ МВС.