Головне на 19 жовтня

Основні події сьогоднішнього дня



Сьогодні від Національного центрального бюро Інтерполу Чеської Республіки надійшло повідомлення про те, що громадянина Богдана ДАНИЛИШИНА, який перебував в міжнародному розшуку, затримано на території цієї країни.

Про це УНІАН повідомили у Департамент зв'язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні зазначається, що Б.ДАНИЛИШИН “обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”. “Він, працюючи на посаді міністра економіки України, був відповідальною особою за забезпечення виконання міністерством функцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань координації державних закупівель. Використовуючи свій службовий статус та порушуючи передбачені чинним законодавством вимоги, Богдан ДАНИЛИШИН сприяв службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю у застосуванні неконкурентного способу закупівлі. Наслідком цих дій стало неефективне та надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, призвело до збитків держави в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 мільйона гривень”, - говориться в повідомленні ДЗГ МВС України.

Також зазначається, що “16 серпня цього року Головним управлінням боротьби з організованою злочинністю МВС України заведено оперативну-розшукову справу категорії "Розшук". Ще за два дні до Укрбюро Інтерполу надійшло доручення Генеральної прокуратури України щодо оголошення ДАНИЛИШИНА у міжнародний розшук. Тоді ж було виставлено так звану "червону картку" Інтерполу, що означає розшук правоохоронними органами особи, яка скоїла злочин”.

Під час проведення розшукових заходів упродовж серпня цього року Укрбюро Інтерполу отримувало негативні відповіді з Національних центральних бюро цієї міжнародної організації в Австрії та в Італії. Також Укрбюро Інтерполу проводилася перевірка оперативної інформації щодо можливого перебування розшукуваного на території Німеччини, але вона не підтвердилася.

Про затримання Б.ДАНИЛИШИНА в Чехії поінформовано ініціатора розшуку та Генеральну прокуратуру України, додали в ДЗГ МВС.

Фінанси



Українській владі необхідно проводити гнучкішу валютну політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на інвестиційному форумі, організованому групою компаній "Інвестиційний Капітал Україна", професор економіки в Stern School of Business Університету Нью-Йорка Нуріель РУБІНІ, який передбачив фінансову кризу в США і її причини.

За його словами, гнучкіший валютний курс, який передбачає певну девальвацію вітчизняної валюти, дозволить посилити конкурентоспроможність української економіки. У зв'язку з цим експерт зазначив, що сьогодні більшість країн світу проводитимуть девальваційну політику по відношенню до своїх валют для підтримки експортерів.

У той же час, Н. РУБІНІ застеріг, що подібна практика надалі може привести країни до торговельних воєн, у першу чергу, між США і Китаєм. Експерт також сказав, що на сьогодні в українській економіці спостерігаються ознаки стабілізації. Проте, за його словами, у другому півріччі 2010 року можна буде спостерігати уповільнення її зростання на тлі подібних процесів в економіках розвинених країн.

У зв'язку з цим Н. РУБІНІ зазначив, що економіки країн Східної Європи, у тому числі і України, і надалі продовжують залишатися під сильним впливом ситуації на світових ринках. За його словами, поліпшити ситуацію зможе прискорення реформ в Україні зокрема, проведення фіскальної реформи і, як наслідок, створення стійкої до зовнішніх впливів вітчизняної економіки.

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА відвідає Україну 3-15 листопада для проведення дискусії щодо першого кредиту stand - by, схваленого в липні цього року.

Про це сказано на сайті МВФ з посиланням на постійного представника Фонду в Україні Макса АЛЬЄРА.

Як нагадують в МВФ, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми заходів з економічної перебудови і реформ.

Як повідомляв УНІАН, термін дії програми складає 2,5 роки. Кошти передбачають залучити під ставку 3,5% річних.

Україна отримала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікують у грудні, проте, для цього необхідно виконати усі параметри програми співпраці з МВФ.

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Затвердження основних принципів грошово-кредитної політики на 2011 рік стане можливим після прийняття Податкового кодексу і Державного бюджету наступного року.

Про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні журналістам під час інвестиційного форуму "Україна: на шляху в безхмарне майбутнє"?

"Рада НБУ збереться, схвалить і прийме рішення стосовно основних принципів грошово-кредитної політики на 2011 рік після прийняття Податкового кодексу. Я прогнозую, що після того, як ми побачимо остаточний варіант бюджету, який буде розрахований на новій податковій базі, Рада НБУ матиме можливість дати свої прогнозні оцінки щодо тих змін, які необхідно внести до грошово-кредитної політики", - сказав П. ПОРОШЕНКО.

Характеризуючи нинішню макроекономічну ситуацію в країні, голова Ради НБУ зазначив, що рівень інфляції, яку має зараз Україна, не містить монетарної складової. Одним з основних чинників зростання інфляції П. ПОРОШЕНКО назвав зовнішні причини.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 листопада планує розглянути в другому читанні проект Податкового кодексу. Проект ПК парламент прийняв у першому читанні 7 жовтня 2010 року.

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Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 246 з 420 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесені зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", Державне агентство України з управління національними проектами визначене при цьому головним розпорядником бюджетних коштів, йому виділені кошти об'ємом 24,7 млн. гривень за бюджетними програмами.

Зокрема, передбачено 4,7 млн. гривень для забезпечення діяльності апарату Агентства.

Також передбачено 20,0 млн. гривень для забезпечення підготовки техніко-економічних обгрунтувань пріоритетних національних проектів, їх популяризації і просування.

Цей законопроект тільки сьогодні був внесений до порядку денного сесії і відразу проголосований у першому читанні і як закон. Заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО зазначив, що ухвалення такого закону є "рішенням неправильним і шкідливим, оскільки ми створюємо прецедент", як фінансувати народних депутатів, які "змінили свою політичну позицію".

Він підкреслив, що у цій структурі працюватимуть два народні депутати (прізвища він не уточнив - УНІАН), які "останнім часом змінили свою політичну лінію і сказали, що вони усе життя чекали, коли прийде президент Віктор ЯНУКОВИЧ, правда чекали хтось в апараті ЮЩЕНКА, а хтось ще в інших апаратах".

М. ТОМЕНКО підкреслив: "Мене запитують, скільки вартує змінити політичну позицію в парламенті. Розділите 25 мільйонів на двох народних депутатів і отримаєте ціну депутата, який змінив свою позицію". М. ТОМЕНКО вважає, що за ситуації, коли людям збільшують пенсії "на 7 гривень" виникає питання: "Які класики приходять в цю структуру, що Верховна Рада кинула усі справи і дає їм 25 млн. грн.". Він нагадав, що ці гроші мають бути витрачені до кінця року, тобто тільки на зарплату апарату цієї структури за 2 місяці мають бути витрачені 4 млн. 700 тис. грн.

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ сказав, що, проголосувавши за цей зако, парламент фактично проголосував за фінансування партії ПОРА. Він підкреслив, що сьогодні в державі досить структур, які можуть займатися новими проектами. Він наголосив, що у нього немає потреби виділяти кошти Укрнацпроекту. "Це є фінансуванням партії ПОРА. Повертаємося у 2004 рік, можу поаплодувати хлопцям - красиво відстояли на Майдані", - сказав Т. ЧОРНОВІЛ.

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Близько 300 севастопольських представників малого і середнього бізнесу сьогодні під час акції протесту проти запропонованого владою проекту Податкового кодексу, перекрили рух автотранспорту по одній з центральних вулиць міста.

Як передає кореспондент УНІАН, до такого кроку, який супроводжувався скандуванням: "Ганьба"!, "Платити не будемо"!, підприємці, які спочатку просто проводили пікет, вдалися на знак незгоди з тим, що до них не вийшли представники влади. Зокрема, підприємці виступили проти рішення центральної влади підвищити платежі до Пенсійного фонду України.

У результаті, у перерві роботи сесії міськради до пікетників вийшов голова Севастопольської міської державної адміністрації, депутат міськради Валерій САРАТОВ і пообіцяв донести їх вимоги до керівництва країни. Після цього проїзд для транспорту по вулиці Леніна був відновлений.

В. САРАТОВ, відповідаючи на питання журналістів чи "Вдалося досягти консенсусу з підприємцями"? сказав: "Це мій обов'язок - зібралися люди, потрібно з ними спілкуватися, потрібно виходити на діалог". Крім того, він узяв на себе "зобов'язання довести точку зору пікетувальників до відома Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів України". У той же час, він не погодився з такою формою протесту як перекриття руху транспорту.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9480/7,9540, до 12:00 ціни піднялися до 7,9525/7,9560. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 7,9485/7,9535 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2613/0,2617, до 12:00 ціни знизилися до 0,2611/0,2613. До закриття ціни досягли рівня 0,2610/0,2612. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,4199 (- 0,0236).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3908/1,3910, а до 15:00 впали до 1,3858/1,3860. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0435/11,0545, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,0635/11,0705. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали до рівня 11,0405/11,0535.

Міжнародні новини



Президент Франції Ніколя САРКОЗІ вважає, що через 10-15 років між Євросоюзом і Російською Федерацією буде створено економічний і безвізовий простір.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ в Довілі.

"Моя особиста точка зору - через 10-15 років буде загальний економічний простір між Євросоюзом і Росією з відміною візового режиму і загальною концепцією безпеки", - заявив Н.САРКОЗІ.

За його словами, питання про візи дуже важливе для Росії, і йому приділили увагу на переговорах.

"Німеччина і Франція розглядають Росію як країну-друга, тому нам необхідно зблизити наші позиції. Ми домовилися, що у візовому питанні ми просуватимемо крок за кроком", - сказав Н. САРКОЗІ, зазначивши, що вирішення цього питання просувається. А. МЕРКЕЛЬ також сказала, що питання про введення безвізового режиму з РФ повинне вирішуватися покроково.

"Німеччина ввела полегшення у короткострокових візах, в наступному кроці ми можемо перейти до багаторічних віз", - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

У свою чергу, Д. МЕДВЕДЄВ підкреслив, що усі розуміють, що візи треба відмінити, але це не можна зробити "вольовим шляхом".

"Ми домовилися про дві речі стосовно наших країн. Ми розуміємо, що це має бути процес. Треба оцінити тільки рамки цього процесу і ми розуміємо, що цей процес повинен мати свою "дорожню карту", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

"Наступний раунд консультацій повинен проходити вже, природно, за участю усіх сторін. Я вважаю, що це було б розумно зробити в ході роботи з Єврокомісією у рамках відвідування Брюсселю. Ну і, звичайно, на інших майданчиках ми цю роботу з іншими державами теж продовжимо", - додав він. Як повідомляв УНІАН, 26 лютого постійний представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ заявив, що неготовність Європейського Союзу до безвізового режиму з Росією пояснюють політичною позицією деяких країн Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ неодноразово заявляв про готовність РФ перейти на безвізовий режим з ЄС на основі взаємності.

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24 жовтня набуває чинності угода між Кабінетом міністрів України та урядом Чорногорії про взаємні поїздки громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ. За його словами, положеннями цієї угоди вводиться безвізовий порядок в'їзду громадян України і Чорногорії, виїзду, дотримання транзитом по території держави іншої договірної сторони на підставі проїзних документів дійсних для виїзду за кордон, а також їх перебування терміном до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в'їзду.

У той же час, згідно з положеннями угоди, громадяни держав сторін, які бажають знаходитися на території держави іншої сторони більше 90 днів або з метою працевлаштування, повинні звернутися в дипломатичні представництва або консульські установи іншої сторони для оформлення відповідних віз. При цьому угодою передбачають відміну усіх зборів з оформлення віз для громадян держав обох сторін.

АПК



Постанова про квоти на експорт зерна і гречки опублікована сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр». Таким чином, вона набула чинності.

Як повідомляв УНІАН, відповідна постанова «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010» Кабінету міністрів України прийнята 4 жовтня 2010 р. під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлена в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти введені терміном до 31 грудня 2010 р.

Документом затверджений також порядок видачі ліцензії на експорт вказаної продукції і розподілу квот.

Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої Мінекономіки суб`єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою, впродовж 15 календарних днів після публікації на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про початок реєстрації заявок.

Разом із заявкою суб`єкт господарської діяльності подає висновки Мінагрополітики про наявність у нього обсягу сільськогосподарської продукції, зазначеного в заявці, і можливості її експортувати.

Загальний обсяг квот розподіляється комісією пропорційно обсягам, вказаним у висновках Мінагрополітики.

Нерозподілений обсяг квот підлягає повторному розподілу.

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Експортно орієнтовані компанії, які працюють на ринку зернових в Україні, практично повністю припинили закупівлі.

Про це УНІАН повідомили в ІА "АПК-Інформ".

Згідно з повідомленням, основна причина припинення закупівель - очікування роз'яснення ситуації щодо порядку розподілу квот, а також уточнення подальших "правил гри".

Оператори ринку повідомляють, що з 15 жовтня Державна митна служба України знову без надання жодних офіційних документів вжила заходи з обмеження експорту зерна, хоча в самому відомстві це заперечують.

У той же час повідомляють, що затримали навіть "затаможені" судна (інцидент мав місце в Херсоні).

На думку учасників ринку, до моменту розподілу квот активізації експортної торгівлі в Україні чекати не варто.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Україні набула чинності постанова про введення квот на експорт зерна.

Транспорт



"Укравтодор" завершив ремонт ділянки автодороги Київ-Чоп (км 260-322) від межі з Житомирською областю до м. Рівне і новозбудовану транспортну розв'язку.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Рівненської облдержадміністрації, у церемонії відкриття ділянки взяв участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Згідно з повідомленням, капремонт виконувала турецька дорожно-будівельна фірма "Онур", використовуючи кошти третього кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку. Вартість виконаних робіт складає 87,690 млн. євро. Ділянка автомобільної дороги протяжністю 62,279 км має асфальтобетонне покриття I категорії. На ній укладено 863 тис. тонн асфальтобетону, відремонтовано 11 мостів і 46 труб, встановлено 162 км бар'єрного обгородження. Транспортна розв'язка побудована на перетині трьох доріг: Київ-Чоп, об'їзної навколо Рівного і дороги державного значення Городище-Рівне-Староконстянтинів. Загальна довжина транспортної розв'язки - понад 10 км, вартість - 14,85 млн. євро. Виконавець розв'язки - спільне азербайджано-німецьке підприємство "Азеркорп".

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога Київ-Чоп є головною магістраллю, по якій здійснюється транспортне сполучення із Західною Європою, туристичний рух в Україну, а також інтенсивні транзитні перевезення через територію України за напрямком захід-схід. Ремонт цієї дороги увійшов до переліку робіт, передбачених Державною програмою підготовки до проведення Євро- 2012.

(УНІАН)

