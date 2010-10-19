Курс НБУ на 20 жовтня

Офіційний курс НБУ на 20.10.10 100 USD - 791.1600 (19 жовтня - 791.1600) 100 EUR - 1096.4686 (19 жовтня - 1099.3959) 10 RUR - 2.6012 (19 жовтня - 2.5920) Облікові курси банківських металів на 20.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 108210.91 (19 жовтня - 107577.98) 961 XAG 10 Срібло - 1919.35 (19 жовтня - 1900.37) 962 XPT 10 Платина-134101.62 (19 жовтня - 132677.53) 964 XPD 10 Паладій-46361.98 (19 жовтня - 45412.58)

Офіційний курс НБУ на 20.10.10



100 USD - 791.1600 (19 жовтня - 791.1600)



100 EUR - 1096.4686 (19 жовтня - 1099.3959)



10 RUR - 2.6012 (19 жовтня - 2.5920)



Облікові курси банківських металів на 20.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)



959 XAU 10 Золото - 108210.91 (19 жовтня - 107577.98)



961 XAG 10 Срібло - 1919.35 (19 жовтня - 1900.37)



962 XPT 10 Платина-134101.62 (19 жовтня - 132677.53)



964 XPD 10 Паладій-46361.98 (19 жовтня - 45412.58)

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