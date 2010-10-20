Анонс на 20 жовтня

* Біля ВРУ відбудеться Всеукраїнський мітинг-протест проти знищення секонд-хенду в Україну. Організатор акції: Асоціація «Дилери одягу секонд-хенд». Акцію також підтримають представники українського шоу-бізнесу: група «Скрябін» на чолі з Кузьмою та гурт «Пающіє труси».



* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.



* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.



* Відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.



* Прес-конференція на тему: «Результати оцінки Індексу відкритості бюджету України за 2010 рік». Результати представить старший економіст МЦПД Ільдар Газізуллін.



* Прес-конференція на тему "Електронна комерція сьогодні: проблеми і перспективи ринку". Учасники: власник і керівник інтернет-супермаркету Rozetka.ua Владислав Чечоткін; генеральний директор Yakaboo.ua Іван Богдан; генеральний директор Promodo.ru Олександр Колб; директор компанії OWOX.ua Владислав Флакс; керуючий партнер юридичної компанії «Лігал Асистанс Груп» Дмитро Йовдій; президент Imena.UA / MiroHost Олександр Ольшанський.



* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція керівника Експертної комісії з інновацій партії «Сильна Україна» Олександра Кардакова та члена комісії Володимира Курга на тему: «Стратегія інноваційного прориву України», під час якої буде презентована партійна концепція інноваційного розвитку держави (вул . Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (067) 507-55-32, yevheniya.kravchuk @ gmail.com, (067) 233-87-94, а.vasilenko @ silnaukraina.com.



* Відбудеться спільний круглий стіл Українського союзу промисловців і підприємців і Державної митної служби України. Мета круглого столу - узгодження спільних дій з підтримки національного товаровиробника, створення спільної робочої групи з удосконалення законодавства України щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності та вирішення спірних питань, обговорення заходів щодо оптимізації митних процедур, налагодження ефективної співпраці між Держмитслужбою та УСПП (підписання Угоди про співпрацю). Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Держмитслужби Ігор Калєтнік.



* СК «Іллічівське»: підсумки 9-ти місяців



* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Ввезення культурних цінностей як шлях до збагачення культурної спадщини України". Організатори - Гільдія антикварів України, журнал «Антиквар». Учасники: член Правління Гільдії антикварів України Ольга Сагайдак; голова Держслужби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон Юрій Савчук, перший заст.голови Держмитслужби України Олександр Дороховський; юрист, партнер юридичної фірми "Юрзовнішсервіс" Анна Цират; модератор - головний редактор журналу «Антиквар »Ганна Шерман. На сьогодні в Україні діє принизлива митна процедура, в результаті якої колекціонери змушені залишати свої приватні зібрання в країнах, де їх придбали. Як максимально спростити митну процедуру для ввезення культурних цінностей в Україну, які законодавчі зміни для цього необхідні і як змінити абсурдну логіку ставлення до ввезення творів мистецтва - на ці та інші питання дадуть відповіді учасники прес-конференції.



* У медіа-холдингу «Главред» відбудеться круглий стіл на тему: «Валютні війни у світі: якими будуть наслідки для України?». Учасники: президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, д.е.н. Володимир Лановий; заслужений економіст України, екс-міністр економіки України Віктор Суслов; заст.голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів, заст.директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, д.е.н Валерій Новицький; виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко ; ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий. Організатори - медіа-холдинг «Главред» та Міжнародний фонд Блейзера.



* Відбудеться спільна прес-конференція представників ВАТ «Ощадбанк» та Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, присвячена підписанню договору про співпрацю з кредитування банком учасників програми доступного житла. Учасники: заступник голови правління Ощадбанку Олександр Гришко та голова правління Фонду Леонід Рисухін.



* Прес-конференція на тему: «Міцний експортний продовольчий потенціал України: як утримати позиції?». Учасники: Леонід Козаченко, президент Української Аграрної Конфедерації; Алекс Ліссітса, президент Українського клубу аграрного бізнесу; представники профільного Комітету ВР.



* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Аналітичної групи «Da Vinci AG» на тему: «Тренди, ризики і перспективи української економіки в ІV кварталі 2010 р.: Ukrainian Economic Trends Forecasts». Буде презентовано аналітичний звіт економічної ситуації в державі за підсумками ІІІ кварталу і прогноз тенденцій на наступний період. Крім того, компанія представить своє бачення впливу політики на поточний стан української економіки, готовність до проведення реформ і загрози від адміністративного втручання в ринкові механізми, які посилюються в результаті збільшення фіскального тиску. Учасники: Анатолій Баронін, директор аналітичної групи "Da Vinсi AG"; Андрій Колпаков, керуючий партнер аналітичної групи "Da Vinсi AG" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 38-044-227-22-98, email: director@davinci.org.ua, http://www.davinci.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Розпочнеться інтернет-конференція міністра регіонального розвитку та будівництва України Володимира Яцуби. Питання: Спрощення дозвільних процедур у будівництві. Нові механізми міжнародної взаємодії як крок до розвитку територій. Програми забезпечення молоді житлом. Програма забезпечення населення доступним житлом, фінансування на 2011 рік. Будівництво об`єктів Євро-2012.



* Засідання суду по "Київміськбуду"



* Відбудеться засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: Проект Закону про ринковий нагляд і контроль продукції (друге читання); Проект Закону про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції (друге читання); Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дотримання законодавства про заборону грального бізнесу в Україні (друге читання) та інші.



* Прес-конференція на тему: "Підсумки рейтингового дослідження" ТОП-100. Кращі міста і регіони України". Творці дослідження "Українська Інвестиційна Газета" і рейтингове агентство "Кредит Рейтинг" представлять результати соціально-економічного розвитку близько 100 найбільших українських міст і 27 регіонів. Учасники: Роман Заставний, міський голова м. Тернополя; Сергій Мельник, міський голова м. Хмельницького; Сергій Тулуб, голова Черкаської обласної адміністрації; Олександр Лук`янченко, міський голова м. Донецька.



* Відбудеться відкриття третьої щорічної виставки-зустрічі «Бізнес по-англійськи 2010». У числі почесних гостей: заступник посла Великобританії в Україні Джудіт Гардінер, представники Британської Ради та інших міжнародних організацій. Організатор виставки - освітня агенція «Бізнес-Лінк» за підтримки посольства Великобританії в Україні, Британської Ради, Національної британської асоціації акредитованих мовних шкіл EnglishUK і Британської асоціації мовних шкіл, які пропонують ділова англійська, BusinessEnglishUK. У виставці візьмуть участь представники дев`ятнадцяти британських університетів, коледжів і мовних шкіл.



* Прес-конференція на тему: «Прозорість ринку управління активами НПФ як елемент реформи системи недержавного пенсійного забезпечення». Організатори - Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» спільно з КУА «Національний Резерв». Учасники: Олег Лиховид, голова Наглядової ради КУА «Національний Резерв», голова Комітету підприємців ринку фінансових послуг при ТППУ; Ігор Хмільовський, керівник відділу управління активами КУА «Національний Резерв»; Володимир Духненко, директор РА «Експерт-Рейтинг»; Віталій Шапран, головний фінансовий аналітик, голова аналітичної служби РА "Експерт-Рейтинг".



* Прес-конференція, присвячена відкриттю виставок EEBC2010 і expoTEL2010. Учасники Онно Зонневельд, віце-президент з розвитку бізнесу в Центральній і Східній Європі, голова Представництва «СЕС Сіріус АБ» в Україну; Інна Бургела, голова Оргкомітету ЕЕВС / expoTEL; Валерій Пекар, президент компанії «Євроіндекс»; Тетяна Попова, голова Правління ІнАУ ; Ольга Аверіна, програмний директор виставки EEBC / expoTEL; Влада Рублевська, керівник проекту EEBC / expoTEL.





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