Литвин: опозиція шукає привід «для нарощування політичного конфлікту»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що опозиція шукає привід "для нарощування політичного конфлікту в Україні".

Про це він сказав на прес-конференції, коментуючи блокування народними депутатами від БЮТ роботи парламенту.

В. ЛИТВИН вважає, що опозиційні політичні сили докладають усі зусилля, "щоб підвищувати політичний градус в нашому громадському житті і довести його до точки кипіння до 31 числа або після 31 жовтня".

Голова ВР зазначив, що опозиція, звертаючись у міжнародні структури, говорить про наступ на демократію, але при цьому сама руйнує принципи демократії в Україні.

"У той же час зусиллями тих, хто ці заклики формулює, ці сигнали подає, руйнується парламентаризм, руйнується по суті справи демократія в Україні", - додав він.

На думку спікера, проблема полягає в тому, що "розгорається або є бажання розпалити політичну війну в Україні і втягнути країну у черговий раз в складні політичні розбори".

В. ЛИТВИН запропонував опозиції скерувати свої зусилля не на критику проекту Податкового кодексу, а на його удосконалення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці депутати від БЮТ заблокували трибуну і президію парламенту. Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив, що фракція БЮТ вимагає першочергового розгляду питання про заборону темпів зростання цін на продукти харчування першої необхідності.