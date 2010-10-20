Росія інформуватиме Україну про чисельність та переміщення Чорноморського флоту

Росія інформуватиме Міністерство оборони України про чисельність особового складу і озброєння Чорноморського флоту РФ, який базується в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ повідомив журналістів після засідання Ради міністрів оборони країн СНД в Ялті.

А.СЕРДЮКІВ і його український колега Михайло ЄЖЕЛЬ підписали протокол між міністерствами оборони двох країн про надання інформації про чисельність і основні озброєння російського Чорноморського флоту.

"Документ передбачатиме надання інформації Міністерству оборони України про наш особовий склад, чисельність, переміщення", - сказав А.СЕРДЮКОВ.

Він зазначив, що найближчим часом міністерства також підпишуть угоду про заміну озброєння і військової техніки, яка є у ЧФ РФ.

"Цей документ для нас знаковий і дуже важливий, ця частина (співпраці - УНІАН) була не врегульована на сьогодні", - сказав керівник оборонного відомства Росії.