У Росії відмінять перехід на літній та зимовий час

18:00, 20 жовтня 2010
Різне
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Фракція ЛДПР внесла до Держдуми Росії законопроект про відміну переходу на літній і зимовий час, повідомляє k2kapital.

На думку авторів законопроекту, у Росії слід відмінити перехід на зимовий і літній час і повернутися до поясного часу, додавши при цьому одну годину

Раніше президент Медведєв пропонував подумати про доцільність переходу на літній і зимовий час, а також про скорочення числа часових поясів.

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