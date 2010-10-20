У Росії відмінять перехід на літній та зимовий час
18:00, 20 жовтня 2010Різне
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Фракція ЛДПР внесла до Держдуми Росії законопроект про відміну переходу на літній і зимовий час, повідомляє k2kapital.
На думку авторів законопроекту, у Росії слід відмінити перехід на зимовий і літній час і повернутися до поясного часу, додавши при цьому одну годину
Раніше президент Медведєв пропонував подумати про доцільність переходу на літній і зимовий час, а також про скорочення числа часових поясів.
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