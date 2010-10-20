Головне на 20 жовтня

Уряд скасує квоти на експорт зерна після того, як будуть сформовані необхідні резервні запаси в Держрезерві й Аграрному фонді.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив на брифінгу в Херсоні.

«Як тільки створюємо резерви й дивимося на запаси зерна в країні, то відкриваємо ринок. Ми ж не вороги своїм власним селянам і зернотрейдерам», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він висловив жаль, що зернотрейдери не пішли назустріч уряду в питанні сприяння формуванню запасу зерна в країні.

«Ми говорили їм: давайте разом домовимося, створимо запаси зерна, але, на жаль, вони не пішли на це. Ось довелося такі заходи й реалізовувати (запроваджувати квоту на експорт – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Європейська комісія закликає Україну забезпечити прозорість на ринку зернових.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Джон КЛЕНСІ, коментуючи введене Україною квотування на експорт зернових.

"Цей захід - суверенне рішення. Проте, як член Світової організації торгівлі (СОТ) Україна повинна попереджати про такі заходи і обгрунтовувати їх, а ми потім уважно проаналізуємо і перевіримо їх на відповідність міжнародним правилам торгівлі" - сказав представник Єврокомісії.

За його словами, відповідно до Генеральної угоди про тарифи і торгівлю, а також угоди СОТ про сільське господарство, існує дуже невелика кількість причин, які можуть бути основою для введення кількісних обмежень на торгівлю сільськогосподарською продукцією, зокрема зерновими.

"ЄС просить Україну забезпечити прозорість і передбачуваність на ринку зернових на користь як споживачів, так і економічних операторів. ЄС офіційно проінформував українську владу про це в серпні", - сказав Дж.КЛЕНСІ.

Він також зазначив, що служби Єврокомісії ще оцінять деталі вжитих заходів, зокрема, дату набуття чинності і ретроспективний ефект, і передадуть, "якщо буде треба, вагомий месидж українській владі".

Представник Єврокомісії також висловив думку про те, що такі рішення української влади впливають на двосторонні переговори про створення зони вільної торгівлі.

"Введення обмежувальних торговельних заходів щонайменше суперечить духу високого рівня лібералізації, на який спрямована зона вільної торгівлі", - сказав Дж.КЛЕНСІ.

За останніми даними, міжнародні резерви Національного банку України складають 34,8 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

За інформацією НБУ, міжнародні валютні резерви Національного банку України у вересні 2010 року виросли на 6,1% - до 34,678 млрд. дол.

Інтервенції НБУ на валютному ринку України у вересні склали: купівля валюти - 18,1 млн. дол., продаж - 686,9 млн. дол.

Об`єм операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) склав 17,317 млрд. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Об`єм операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) склав 4,359 млрд. дол., у т.ч. об`єм валюти, купленої банками у населення, 1,374 млрд. дол., проданої населенню, - 2,985 млрд. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у вільно конвертованій валюті (у доларовому еквіваленті) виросли на 521,2 млн. дол. і на 30 вересня склали 15,765 млрд. дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9485/7,9535, до 12:00 ціни підвищилися - 7,9490/7,9540. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9485/7,9550 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2580/0,2584, до 12:00 ціни піднялися до 0,2583/0,2585. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2581/0,2583.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,8373 (+0,4174).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3785/1,3787, а до 15:00 виросли до 1,3856/1,3858.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9605/10,9740, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9855/10,9940. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9970/11,0120.

Українські банки за січень-вересень поточного року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротили негативний фінансовий результат більш ніж у два рази - до 10 млрд. грн.

Про це повідомляє сайт Національного банку України.

"Прибутки банків, порівняно з відповідним періодом 2009 року, скоротилися на 7,4% і склали 100,3 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 14,7% і склали 110,3 млрд. грн.", - сказано у повідомленні.

За даними НБУ, прибуткова частина на 85% забезпечується за рахунок процентних прибутків, на 11% - комісійних прибутків.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати - 47%, відрахування в резерви - 36%, загальні адміністративні витрати - 21%.

ВАТ "Ощадбанк" і Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву підписали договір про співпрацю у сфері кредитування за програмою забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

За його словами, на виконання Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки ВАТ "Ощадбанк" спільно з Фондом розробили програму, згідно з якою потенційні учасники програми "Доступне житло" мають можливість отримати кредит на свою частину внеску.

Учасниками програми можуть стати громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов і мають можливість сплатити разом з використанням державної підтримки вартість житла, встановлену забудовником. Для участі в програмі слід звернутися в регіональні управління, Іпотечний центр Фонду з окремим пакетом документів. Після опрацювання Фондом наданого пакету документів громадяни відкривають поточний рахунок в установі "Ощадбанку" і вносять свої грошові кошти. Кошти державної підтримки в розмірі до 30% нормативної вартості житла для подальшого розрахунку із забудовником за певний об`єкт нерухомості також будуть зараховані після укладення належних договорів. Перелік забудовників і об`єктів будівництва, у яких для реалізації пропонують об`єкти фінансування, можна отримати в регіональних управліннях.

Л. РИСУХІН повідомив, що на сьогодні Фонд відібрав 56 об`єктів, 14 з яких знаходяться в Києві і Київській області.

Він зазначив, що компенсація 30% нормативної вартості житла надається на основі неповернення. На ці цілі сьогодні на рахунках Фонду є 100 млн. грн.

Як повідомив заступник голови правління ВАТ "Ощадбанк" Олександр ГРИШКО, за умовами програми кредит надається терміном до 20 років під 16% річних (також існує одноразова комісія банку у розмірі 1% суми кредиту), при тому, що середня ставка для стандартних договорів іпотеки на сьогодні в банку складає 18-20%. Мінімальна сума кредиту - 5 тис. грн., максимальна не обмежена. Сума кредиту не може перевищувати 70% вартості об`єкту фінансування, що придбавався.

За інформацією О. ГРИШКА, об`єм коштів, передбачений банком для кредитування громадян у рамках цієї програми, складає 130 млн. грн.

Також він повідомив, що загальний портфель іпотечних кредитів банку на сьогодні складає 2,7 біля млрд. грн., при цьому проблемна заборгованість - близько 4%.

Господарський суд Києва визнав право власності на 80% акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» за територіальною громадою Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду озвучила сьогодні суддя Юлія СМИРНОВА.

«Позов задовольнити частково: визнати право власності на 80% статутного капіталу АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» за територіальною громадою Києва», – сказала вона.

Суд також постановив припинити провадження щодо ТОВ «Адрем» і ТОВ «Термінал-Реєстр» і при цьому відмовився визнати недійсним договір купівлі-продажу 80% акцій «Київміськбуду» між Головним управлінням комунальної власності Київської міської державної адміністрації й фінансовою компанією «Новий регіон».

Під час судового засідання представник ХК «Київміськбуд» Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні реєстродержателем «Київміськбуду» є ТОВ «Фінрєєстр» на підставі рішення зборів акціонерів «Київміськбуду» від 5 жовтня поточного року.

Разом з тим, представник компанії «Адрем» Оксана МАЛЕКО повідомила, що компанія не одержувала ніяких підтверджень про зміну реєстродержателя «Київміськбуду».

«На сьогодні акт прийому-передачі реєстру не проводився, тому «Адрем» є реєстродержателем», – пояснила вона і додала, що на даний момент ТОВ «Адрем» ведеться система реєстру «Київміськбуду».

Європейський парламент на засіданні у четвер, 21 жовтня, планує схвалити резолюцію щодо України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, згідно з сайтом Європарламенту, на сьогодні представлено 6 різних проектів резолюції від різних політичних груп Європарламенту.

Найбільш критичним є проект резолюції, підготовлений представниками групи народних партій.

У ньому, зокрема, пропонується висловити стурбованість зростанням недемократичних і авторитарних тенденцій в Україні, концентрацією влади і спробами монополізації влади однією політичною партією, втручанням СБУ у внутрішні політичні справи, зростаючою кількістю звинувачень в можливих фальсифікаціях на майбутніх місцевих виборах, а також звинувачень у тиску на ЗМІ, повідомленнями неурядових громадських організацій про жорстокий зрив акцій протесту. Крім того, "народники" пропонують закликати українську владу утриматися від призначень на державні посади людей, які можуть мати конфлікти інтересів, а також закликати до проведення конституційної і судової реформи.

Стурбованість ситуацією в ЗМІ і майбутніми виборами пропонують урізній формі висловити практично в усіх проектах резолюції, представлених депутатами. Тільки група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів у своєму проекті резолюції пропонує лише висловити надію на те, що місцеві вибори пройдуть вільно і чесно (УНІАН: 14 жовтня ця парламентська група підписала меморандум про співпрацю з Партією регіонів).

У тій або іншій мірі в усіх проектах резолюції пропонують наголосити на важливості посилення стосунків між Європейським Союзом і Україною. При цьому в проекті резолюції, представленому групою Європейських консерваторів і реформістів пропонується сказати про право України подати заявку на членство в ЄС, у проекті групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів пропонується вітати заяви лідерів України про прагнення до євроінтеграції; група Альянсу лібералів і демократів пропонує визнати Україну європейською країною, група об`єднаних лівих - підтримати європейські прагнення українців; група "зелених" - підкреслити важливість посилення європерспективи України, а група народних партій - підкреслити важливість співпраці в "Східному партнерстві", а також важливість створення безвізового режиму і зони вільної торгівлі, за умови виконання Україною необхідних вимог.

(УНІАН)