Данилишин може попросити політичного притулку

Адвокат колишнього міністра економіки України Степан УКРАЇНЕЦЬ заявляє, що Богдан ДАНИЛИШИН розглядає можливість попросити політичного притулку.

Про це він сказав у інтерв`ю УНІАН (повний текст інтерв`ю читайте на сайті УНІАН - http://www.unian.net/rus/news/news-401936.html).

"Богдан Михайлович розглядає цей варіант, але поки не вирішив, чи варто просити притулку. Він дуже хоче повернутися в Україну, але побоюється, що стосовно нього дії правоохоронних органів будуть ще більш грубими і незаконними, ніж у посольстві в Чехії", - сказав адвокат.

Також С.УКРАЇНЕЦЬ повідомив, що зараз Б.ДАНИЛИШИН почуває себе нормально і перебуває у спеціальній установі у Празі, в якій утримуються особи, затримані у зв`язку з тим, що перебувають у міжнародному розшуку.

"У цьому приміщенні є мінімально необхідні умови для життя. Але, звичайно ж, вони не відповідають тим, на які заслуговує академік НАН України, професор і взагалі чесна людина і творча особистість", - зазначив С.УКРАЇНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Б.ДАНИЛИШИН був затриманий українськими слідчими на території посольства України в Чехії без складання протоколу про затримання і переданий чеській поліції.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН "звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України".

Генеральна прокуратура України розпочала процедуру екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА.