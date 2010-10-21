Курс НБУ на 21.10.10

Офіційний курс НБУ на 21.10.10100 USD США - 791.1600 (20 жовтня - 791.1600)100 EUR - 1096.6269 (20 жовтня - 1096.4686)10 RUR - 2.5690 (20 жовтня - 2.6012)Облікові курси банківських металів на 21.10.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-106055.00 (20 жовтня-108210.91)961 XAG 10 Срібло-1875.84 (20 жовтня-1919.35)962XPT10Платина-132440.18(20 жовтня-134101.62)964XPD10Паладій-45570.82 (20 жовтня-46361.98)

Офіційний курс НБУ на 21.10.10 100 USD США - 791.1600 (20 жовтня - 791.1600) 100 EUR - 1096.6269 (20 жовтня - 1096.4686) 10 RUR - 2.5690 (20 жовтня - 2.6012) Облікові курси банківських металів на 21.10.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-106055.00 (20 жовтня-108210.91) 961 XAG 10 Срібло-1875.84 (20 жовтня-1919.35) 962XPT10Платина-132440.18(20 жовтня-134101.62) 964XPD10Паладій-45570.82 (20 жовтня-46361.98)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter