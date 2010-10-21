Данилишин розглядає можливість попросити політичного притулку - адвокат
Адвокат колишнього міністра економіки України Степан УКРАЇНЕЦЬ заявляє, що Богдан ДАНИЛИШИН розглядає можливість попросити політичного притулку.
Про це він сказав у інтерв`ю УНІАН (повний текст інтерв`ю читайте на сайті УНІАН - http://www.unian.net/rus/news/news-401936.html).
"Богдан Михайлович розглядає цей варіант, але поки не вирішив, чи варто просити притулку. Він дуже хоче повернутися в Україну, але побоюється, що стосовно нього дії правоохоронних органів будуть ще більш грубими і незаконними, ніж у посольстві в Чехії", - сказав адвокат.
Також С.УКРАЇНЕЦЬ повідомив, що зараз Б.ДАНИЛИШИН почуває себе нормально і перебуває у спеціальній установі у Празі, в якій утримуються особи, затримані у зв`язку з тим, що перебувають у міжнародному розшуку.
"У цьому приміщенні є мінімально необхідні умови для життя. Але, звичайно ж, вони не відповідають тим, на які заслуговує академік НАН України, професор і взагалі чесна людина і творча особистість", - зазначив С.УКРАЇНЕЦЬ.
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Б.ДАНИЛИШИН був затриманий українськими слідчими на території посольства України в Чехії без складання протоколу про затримання і переданий чеській поліції.
За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН "звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України".
Генеральна прокуратура України розпочала процедуру екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА.